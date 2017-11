Rituales para dar un beso inolvidable

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Un beso es una de las caricias más íntimas que se puede tener en una relación; es por eso que aquí te damos unos tips para hacerlo inolvidable.



1.- Nunca lo robes o lo tomes a la fuerza. Un beso es una caricia así que es mejor que ambos estén de acuerdo.



2.- Di no a los besos salvajes. Esos sólo se ven en la películas, en la vida real, pueden ser muy desagradables.



3.- Puedes darle tu toque sexy con una mordida. Un mordisco puede ser sexy, pero nunca lastimes a tu pareja.



4.- Controla tu cuerpo. En caso de que tengas reflujo o indigestión es mejor no besar a tu pareja, pues podrías dejar una mala impresión.



5.- No metas la lengua. De verdad no es nada sexy y puede ser hasta molesto para tu amor.



6.- No abrás demás la boca. Al hacerlo puedes provocar una gran salivación, lo que puede causarles una gran molestia.



7. La higiene es fundamental. Lava tu boca antes de tener ese tipo de contacto con tu pareja.