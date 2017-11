Razones por las que tienes tantas flatulencias

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es incómodo y vergonzoso, pero todos nos echamos gases. Si de repente, éstos se vuelven un poco más apestosos de lo normal, o con mayor frecuencia, puede que el culpable esté entre estas 7 raíces tóxicas.



Tomas mucho refresco: Tomar refresco, masticar chicle y usar popote hace que el aire quede atrapado en el colon, lugar donde se desarrollan el 50% de las flatulencias en exceso. Si no quieres que esas flatulencias salgan por atrás, entonces salen por arriba. Y si liberas el aire en eructos, minimizarás las flatulencias.



Si comes muchos dulces: Tu cuerpo no puede digerir los azúcares falsos, así que sólo se quedan en el estómago a fermentarse. En cuanto a los azúcares naturales, también puede causar flatulencias, especialmente la fructosa, pero esto sucede porque algunas personas no tienen la encima que ayuda a la digestión de éstos. Bájale a los alimentos artificiales, ¿vale?



Te encantan las ensaladas: Aunque sean súper deliciosas las verduras, el brócoli y la coliflor contienen un carbohidrato muy difícil de digerir, el cual permanecs más tiempo en los intestinos, produciendo mucho gas.



Mucho estrés: Los intestinos y las emociones están conectadas por una red de nervios y neurotransmisore, que los científicos han llamado “el segundo cerebro”. En otras palabras, una mente problemática puede causar mucho daño a tu tracto digestivo. La meditación y la yoga podrían ayudarte muchísimo en este tema.



No te llevas con los lácteos: La intolerancia a la lactosa (esa inhabilidad de producir la encima que digiere la leche), puede empeorar con la edad o aparecer de la nada, así que no descartes esta opción. Intenta eliminar todos los lácteos de tu vida por un par de días y checa si los gases desaparecen (o no).



Acabas de tener un bebé: Sacar algo del tamaño de una sandía por ahí abajo puede dañar los músculos y nervios alrededor del ano, volviéndolo una máquina de flatulencias. Un estudio sueco descubrió que más del 25% de las mujeres tenían problemas para controlar sus flatulencias hasta por 5 meses después de dar a luz.



Estás estreñida: Si estás tapada, tu popó está por ahí en tus intestinos liberando las flatulencias. Mi recomendación es que le bajes a los alimentos saturados y artificiales, comas mucha fibra y tomes el doble de agua. Poco a poco puedes reintroducir una buena dieta que alivie los síntomas del estreñimiento.