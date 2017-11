Desaparecen 2 gatos con marcas Guinness tras incendio

FARMINGTON HILLS, Michigan(AP )

Dos gatos que tienen récords Guinness están desaparecidos luego que un incendio destruyó la casa de su dueño en un suburbio de Detroit, se conoció el lunes.



Will y Lauren Powers escaparon del incendio del domingo, pero no se sabe nada de los felinos Arcturus y Cygnus desde entonces. Ambos gatos tienen dos años.



Will Powers dijo que él y su esposa abrieron algunas puertas al escapar de la casa en llamas en Farmington Hills con esperanzas de que sus tres gatos pudiesen salir.



Arcturus tiene el récord mundial como el gato doméstico más alto, con 48 centímetros (19 pulgadas). Cygnus es el gato doméstico con la cola más larga en el mundo, con más de 43 centímetros (17 pulgadas).



Guinness dice que los Power buscaron los récords para atraer atención sobre un albergue para gatos.