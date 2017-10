Mujeres embarazadas con perros tienen hijos más sanos

(Tomada de la Red)

Las mujeres embarazadas con mascotas comúnmente se preguntan si tener al mejor amigo del hombre como compañero durante esta etapa de su vida es bueno o malo para su salud y la de su bebé.



De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), una medida de gran importancia para las futuras madres es el lavado de manos no sólo antes y después de manipular alimentos, después de ir al baño o de cambiar pañales; también después de tocar a las mascotas.



En sumédico.com, te presentamos los dos grandes beneficios para la salud que otorga tener un perro en casa.



Las mujeres embarazadas con mascotas

1. Actividad física. Datos de especialistas de la Universidad de Liverpool, indican que convivir con un perro, contribuye a que la mujer embarazada realice su requerimiento de actividad física.



El requerimiento de actividad física semanal para una mujer embarazada es de 150 minutos semanales; esto significa, de 20 a 30 minutos de caminata u otro ejercicio de baja intensidad cada día.



El estudio publicado en PloS One, detalla que los perros motivan a las mujeres embarazadas o no embarazadas a salir de su casa y realizar actividades al aire libre para evitar sobrepeso y obesidad; ya que ambos padecimientos aumentan el riesgo de patos prematuros u otras complicaciones.



2. Fortalece el sistema inmunológico. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Alberta, las mujeres embarazadas que tienen perros, tienen bebés más sanos.



El beneficio entonces no sólo es para la madre; también para los niños: los niños que están en contacto con perros, conviven con más bacterias que aquellos niños que no tienen una mascota, por lo cual se fortalecen las defensas de los niños.



Recordemos que la decisión que tomamos al llevar una mascota a casa debe partir del consenso familiar y la reflexión en torno al cuidado de la vida animal y la responsabilidad que ello implica: higiene, salud, vacunas, bienestar, comportamiento, desparasitación y afecto.



