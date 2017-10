Problemas de salud causados por las amígdalas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Vagamente sabes dónde y qué son las amígdalas, pero ¿sabes qué problemas podrían estar causando? Problemas así son particularmente comunes; de hecho, alrededor de 300 mil personas de entre 15 años se han quitado las suyas cada año por esto mismo.



¿Qué son las amígdalas?



Las amígdalas son parte de tu sistema linfático, el cual ayuda a combatir infecciones. Dado que están localizadas en la garganta, son usualmente la primera línea de defensa en contra de gérmenes como virus y bacterias que entran al cuerpo a través de la nariz y boca. Tus anginas están diseñadas para atrapar y prevenir que los gérmenes se metan al cuerpo y suenen la alarma de tu sistema inmunológico para producir anticuerpos en contra de un invasor.



Pero si trabajan demasiado y se saturan, las amígdalas mismas pueden infectarse, causando inflamación e irritación. Esto usualmente es causado por alergias, bacterias y virus como el streptococcus… y lo notarás porque tu garganta estará sentida e inflamada. Sin embargo, las amígdalas pueden tener un rol muy importante en condiciones de salud sorprendentes.



Mal aliento: ¿Ni siquiera unos tridents te quitan el mal aliento? De acuerdo al Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos, la mitad de la población a nivel mundial sufre de halitosis. Aunque el 90% de los casos son causados por problemas bucales como mala higiene, es posible que también sean piedras en las amígdalas. Estas piedras se crean cuando se acumulan células muertas, bacterias y mocos para posteriormente calcificarse. Lo bueno de esto es que el tratamiento es fácil, pues sólo requiere una buena higiene bucal y hacer gárgaras con algún antiséptico.



Dolor al tragar: Aunque muchas piedras en las anginas son pequeñas y no causan incomodidad, hay ocasiones en que crecen en tamaño y provocan dolor al tragar. Esto sucede cuando las piedras se vuelven duras y actúan como cuerpos extraños en el cuerpo. Si tú estás presentando esta incomodidad y no tienes alergias, ni un virus, es posible que tengas piedras en las amígdalas. A veces podrás retirarlas tú misma haciendo gárgaras con agua salada o hasta tosiendo. Sin embargo, en ocasiones requerirá un consulta de oreja, nariz y garganta por parte de un especialista para removerlas con láser.



Ronquidos: Amígdalas grandes pueden causar problemas de ronquidos. Lo que pasa, es que el tamaño anormal interfiere con el camino del aire y, aunque los ronquidos sean molestos, realmente no hacen daño a menos que vengan acompañados de apneas del sueño, donde el cuerpo recibe menos oxígeno mientras duerme. Las amígdalas grandes pueden ser culpa de una condición congenital o una infección recurrente. Si esto es severo, la mejor estrategia es retirarlas.

¿Necesitas quitarte esas amígdalas?



La cirugía para retirar las amígdalas es una operación estándar que últimamente se realiza cada vez menos. Mientras que hay estudios que demuestran los beneficios modestos de realizarla para evitar problemas, la cirugía tiene resultados mixtos en su efectividad para adultos. Según los especialistas, la operación debería ser un último recurso para problemas con las amígdalas, pues siempre existe la posibilidad de tener complicaciones con la cirugía.



Cabe mencionar que este procedimiento no te garantiza la solución para tus problemas. Si usualmente sufres de resfriados u otros problemas con respecto a las amígdalas, primero deberías conocer TODAS tus opciones.