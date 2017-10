Otoño salvaje

(Agencias)

El ‘animal print’ dejó huella en las pasarelas que se vieron a principios de año, con propuestas pensadas para las mujeres que buscan lucir muy glamorosas durante este Otoño-Invierno.



Esta tendencia que llegó desde hace varias temporadas y poco a poco fue tomando su lugar, es ahora un auténtico ‘must’ en los desfiles y, por lo que se puede ver, difícilmente desaparecerá.



De hecho, se ha perdido el miedo a llevar los estampados de felino coordinados con otros más llamativos, como los floreados, lo que ha resultado en combinaciones interesantes en las que ningún motivo pierde protagonismo.



Así lo demuestra Naeem Khan, diseñador que jugó con estas propuestas en jumpsuits, vestidos, ensambles y hasta en el calzado, sin escatimar en los accesorios, complementando los looks con mallas de red y perlas en el cuello.



Continuando con la regla de “más es más”, Jeremy Scott optó por sumar a las chamarras de leopardo pantalones con imágenes religiosas en colores brillantes, además de ofrecer abrigos de doble vista y sacos metálicos con bolsos, solapas y mangas en texturas diferentes.



En tanto, la casa de lujo italiana Etro, conocida por sus textiles y detalles exquisitos, sugirió el ‘animal print’ coordinado con otros colores y tejidos, para restar formalidad y sumarle alegría a las siluetas.



Pero sin duda, los reyes de esta tendencia son Domenico Dolce y Stefano Gabbana, quienes, con ese sello barroco que los caracteriza, llevaron hasta el extremo los adornos de inspiración salvaje.



De Milán para México



Stephanie Salas, fue una de las participantes en la pasarela del dueto italiano, celebrada en febrero pasado.



Así, con piezas directamente salidas de dicho desfile, la actriz asegura que esta tendencia va perfecto con la actual etapa de su vida, en la que, aunque ya viste más formal, nunca dejará de tener estilo.



“Lo que me gusta de Dolce & Gabbana es que puedes traer ‘animal print’ pero combinarlo con otros estampados y no verte mal”, asegura.



Con una actitud relajada, divertida y a la vez sensual, Stephanie muestra con seguridad cómo es posible transpolar a la vida diaria una propuesta que ha deslumbrado en los shows fashionistas de las casas más destacadas.