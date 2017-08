Las personas viven más en estos países

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

¿Acaso tienen la fórmula secreta? Curiosamente, lo que hace que las personas en estos países vivan más son las pequeñas cosas: desde la dieta hasta el descanso y, por supuesto, el sistema de salud.No se trata de vivir más porque sí. Todo lo contrario: se trata de vivir mejor. De tener una buena calidad de vida y, en consecuencia, vivir más tiempo.¿Vives en alguno de los países con la fórmula secreta de la juventud?1. JapónUno de los países con expectativas más altas de vida es Japón. ¿Por qué razón viven tanto? Según la BBC, el crédito se lo lleva, en parte, la dieta a base de tofu, patata dulce y pescado. Aunque, también, se le atribuye a bajos niveles de estrés y a un gran sentido de pertenencia.2. EspañaSí, la dieta en España es muy importante. Aunque hay algo más —si ya soñaba con irme a vivir a España, con esto ya estoy armando las valijas—, ¿de qué estoy hablando? De las amadas, queridas y deseadas SIESTAS. ¿Dónde tengo que firmar los papeles para irme?Además, en España se acostumbra a caminar o andar en bici: no solo por las distancias cortas, sino por la gran cantidad de personas que hay allí. Andar en auto es, verdaderamente, una locura, por lo que optan por otras alternativas de traslado.3. SingapurLa medicina es el gran punto a favor de Singapur. Es el país con tasas más bajas de mortalidad materna e infantil y su sistema de salud no solo apunta a la curación, sino y por sobre todo, a la prevención.Sus ciudadanos son conscientes de lo importante que es tener una vida saludable: no solo hacen ejercicio y se alimenten bien, sino que además cuentan con parques terapéuticos para reducir el estrés.Según la BBC «los cigarrillos y el alcohol están gravados y cuestan mucho más que en otros países».4. Suiza¿Qué hace que Suiza sea uno de los países más longevos? Hay estudios que confirman que la asistencia sanitaria de muy buena calidad puede estar jugando un papel importante y, además, el consumo de quesos y lácteos parece aportar desde su lugar.5. Corea del SurSegún la BBC, Corea del Sur puede ser el primer país en alcanzar la esperanza de vida de los 90 años.La gran calidad de la atención, la alimentación rica en alimentos fermentados que reducen el colesterol y, también, sus tradiciones, pueden ayudar a alcanzar esta meta.