Los beneficios de adoptar unicios de adoptar una mascota

(Tomada de la Red)

Miles de mascotas son sacrificadas diariamente en todo el país debido a la sobrepoblación de animales.



Aunque el número de perros y gatos callejeros es muy difícil de precisar con exactitud, la Sociedad Protectora de Animales estima que son unos 70 millones los que rondan las calles en Estados Unidos. Y lo alarmante es que sólo el 10%, unos 7.6 millones, llegan a los 3,500 albergues del país.



Y, aunque los lugares de acogida de animales se encargan de rescatar a muchas de ellos, el espacio en estos centros es tan reducido que salvarlas a todas sería imposible.



Algunas personas prefieren comprar una mascota, pero en nuestro reportaje te decimos por qué es mejor adoptar. Los beneficios no son sólo para los animales, sino también para quienes los acogen como miembros de su familia.



Aparte de que ahorrarías dinero, también estarías salvando una vida.



Alrededor de 2.7 millones de perros y gatos completamente sanos y adoptables son sacrificados cada año debido al cupo limitado de estos refugios. Tristemente, esto se traduce semanalmente a unos 80 mil animales muertos por no tener espacio para ellos lo que refleja que cada día 5,500 perros serán sacrificados por no tener un hogar a donde ir.



Por tal motivo, Telemundo y NBC se unieron a través de una campaña que tiene como objetivo lograr el mayor número de adopciones de mascotas posible en diferentes ciudades del país.



Fuente:http://www.telemundo52.com/noticias/eeuu/Los-beneficios-de-adoptar-una-mascota-desocupando-los-albergues-san-antonio-320911041.html