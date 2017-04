Apps para que cuiden a tu mascota si sales de viaje

(Tomada de la Red)

Cada temporada vacacional, los dueños de mascotas nos vemos en un gran dilema, ya que nuestras opciones son levar a nuestros peludos con nosotros, dejarlos en casa al cuidado de alguien o llevarlos a una pensión por unos días. La decisión nunca es fácil, pero existen apps que pueden ayudarte a que ambos estén cómodos y tranquilos.



1. Kmimos



No es una app, sino una plataforma lanzada en marzo de 2015 con el fin de ofrecer un servicio de calidad para las personas que aman a sus perros y necesitan ausentarse de sus hogares por días y noches enteras. Cuenta con una lista de cuidadores que tratarán a tu mascota como un miembro más de la familia. El servicio incluye cuidados personalizados, cobertura de servicios veterinarios y recibirás fotos y videos a diario para saber que está bien. Está disponible para varias ciudades de México, Argentina y Panamá. https://www.kmimos.com.mx/



2. Cuida mi mascota



Es como un AirBnB para animalitos, pues pone a tu disposición lugares y cuidadores para tu perro, gato o cualquier mascota, para que te vayas tranquila sabiendo que tu peque se quedará en un buen lugar a cargo de una persona que las tratará de forma adecuada y responsable. Para darse de alta, los cuidadores deben llenar un formulario muy complejo, comprobar que su casa es viable para recibir mascotas, demostrar su gusto por los animales, que han sido dueños responsables y que son capaces de cuidar mascotas ajenas. Disponible para México y Argentina. https://www.cuidamimascota.com.mx/



3. Dog Vacay



Igual que el anterior, en DogVacay uno solicita información de personas que pueden hacerse cargo de tu mascota mientras tú sales de viaje y ellos cumplen con una lista de requisitos, por ejemplo, darles alimento adecuado, no usar jaulas, jugar con ellos, etc. Todo esto a un precio menor que las pensiones. Tanto mascotas como cuidadores son evaluados y así tú puedes hacer una mejor elección cuando quieras dejar a tu peludo. https://dogvacay.com/





Fuente:http://www.veintitantos.com/mascotas-perros-gatos/apps-para-que-cuiden-tu-mascota-si-sales-de-viaje