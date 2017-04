50 libros infantiles que Hayao Miyazaki recomienda

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hace algunos años, el Museo Literario de Kochi realizó una muestra sobre los libros infantiles recomendados por Hayao Miyazaki, con algunas ilustraciones del director y fundador de Studio Ghibli. Más allá de la ocasión, la presentación del DVD de Arrietty y el hecho de que fue un momento puntual, es genial saber qué libros le gustan a Miyazaki, dado que es una de las grandes mentes creativas de los últimos tiempos. Muchos de los títulos son realmente conocidos, pero como son tantos, no podemos desglosarlos todos.



Lo que sí puedo decirte es que varios son asiáticos, lo cual es muy interesante para conocer literatura de otros continentes. Además, muchos sirvieron de inspiración para las películas de Studio Ghibli, así que si prestas atención podrás reconocerlos.



50- “Hans Brinker” - Mary Mapes Dodge



49- “The Otterbury Incident” - Cecil Day-Lewis



48- “The Radium Woman” - Eleanor Doorly



47- “City Neighbor: The Story of Jane Addams” - Clara Ingram Judson



46 - “Bylo nas pet” - Karel Polacek



45 - “The Little White Horse” - Elizabeth Goudge



44 - “Un mago de Terramar” - Ursula K. Leguin



43 - “El Hobbit” - J. R. R. Tolkien



42 - “Alla vi barn i Bullerbyn” - Astrid Lindgren



41 - “From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler” - E. L. Konigsburg



40 - “El pequeño Lord” - Frances Hodgson Burnett



39 - “Viaje al Oeste” - Wú Chéng'ēn



38 - “Los viajes del doctor Dolittle” - Hugh John Lofting



37 - “Strange Stories from a Chinese Studio” - Pu Songling



36 - “El hombre que plantó los cebollines” - Kim Soun



35 - “Tistou les pouces verts” - Maurice Druon



34 - “Los doce meses” - Samuil Marshak



33 - “La isla del tesoro” - Robert Louis Stevenson



32 - “Robinson Crusoe” - Daniel Defoe



31 - “The Flying Classroom” - Erich Kastner



30 - “Swallows and Amazons” - Arthur Ransome



29 - “Devatero pohádek” - Karel Capek



28 - “The Borrowers” - Mary Norton



27 - “20 mil leguas de viaje submarino” - Julio Verne



26 - "Heidi" - Johanna Spyri



25 - “Chumon no Ooi Ryouriten” - Kenshi Miyasawa



24 - “Las Aventuras de Tom Sawyer” - Mark Twain



23 - “Tom's Midnight Garden” - Ann Philippa Pearce



22 - “Flambards” - Kathleen Wendy Peyton



21 - “The Ship That Flew” - Hilda Lewis



20 - “El viento en los sauces” - Kenneth Grahame



19 - “El largo invierno” - Laura Ingalls Wilder



18 - “Cuando Marnie estuvo allí” - Joan G Robinson



17 - “Les Princes du Vent” - Michel-Aimé Baudouy



16 - “Winnie the Pooh” - A. A. Milne



15 - “El águila de la novena legión” - Rosemary Sutcliff



14 - “Iván the Fool” - Leon Tolstoy



13 - “Toui Mukashi no Fushigina Hanashi-Nihon Reiiki” - Tsutomo Minakami



12 - “Recuerdos entomológicos” - Jean-Henri Casimir Fabre



11 - “El caballito jorobado” - Piotr Erchov



10 - “A Norwegian Farm” - Marie Hamsun



9 - “Las aventuras de Sherlock Holmes” - Arthur Conan Doyle



8 - “Alicia en el país de las Maravillas” - Lewis Carroll



7- “El tesoro de los Nibelungos” - G. Schalk



6- “El jardín secreto” - Frances Hodgson Burnett



5- “Los Tres Mosqueteros” - Alejandro Dumas



4 - “The Little Bookroom” Eleanor Farjeon



3 - “La Rosa y el Anillo” - William Makepeace Thackeray



2 - “La novela de Cebollino” - Gianni Rodari



1 - “El principito” - Antoine de Saint Exupery



FUENTE: http://www.vix.com/es/