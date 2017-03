Pruebas que demuestran que las dueñas perros también son madres

(Tomada de la Red)

Muchas de nosotras tenemos una mascota que la consideramos nuestro hijo, no solo por los gastos que implica cuidar a nuestro perrito, sino por la responsabilidad que implica y sobre todo por el gran amor que sentimos hacia ellos. Sin embargo, muchas personas nos juzgan porque no entienden cómo podemos tener una conexión tan fuerte con nuestra mascota. En este contexto te daremos 10 pruebas que demuestran que las dueñas de un perro también somos madres.



1.- La forma que tienen al mirarte



Cuando miramos a los ojos a nuestra mascota y nos vemos reflejadas en ellos es una sensación inexplicable, es ahí que se confirma el gran vínculo que tenemos con ellos. No importa si no saben hablar, no lo necesitan, porque saben expresarse a la perfección.



2.- Sabemos que hay una diferencia entre perritos y bebés

Ser padre o madre de perros no significa que pensemos que los perros son niños. Tampoco ayudamos a nuestros perros a hacer la tarea o ahorramos para sus estudios, así que sí entendemos cuál es la diferencia.



3.- No damos a luz a un perro, pero eso no indica que no seamos madres

No nos pueden decir que no somos mamá de una mascota porque no la tuvimos en nuestra panza por nueve meses, pero eso no quita que no los cuidamos desde pequeños como si fuera un ebbé, preocupándonos por sus vacunas y vitaminas.



4.- Lo que significa la paternidad



Si buscas la definición de “paternidad” encontrarás más de un significado, pero nos quedaremos con este: “ser o actuar como padre”. No es un término exclusivo para personas que han dado a luz a otro ser vivo.



5.- Lo que realmente hacemos por ellos

Los alimentamos, los sacamos a correr, les limpiamos la cola luego de hacer sus necesidades, pagamos las cuentas del veterinario, los atendemos si están enfermos, todo esto es considerado como maternidad, es lo que hacen las madres cuando tienen a un bebé.



6.- Nuestra recompensa es el amor incondicional

Pero cualquiera que tenga una criatura que confía en él para sentirse protegido, alimentado y amado, debería ser considerado como padre. Poco importa si esa criatura es un perro, un gato o un pez. Nadie nos paga por esto, simplemente es el amor.



7.- No solo tú cuidas de ello, también se preocupan por ti



Puede ser que no hagan relaciones sociales como un ser humano, pero entienden el valor del amor y la lealtad, y lo demuestran estando siempre a tu lado, pendientes de ti y en algunas ocasiones hasta protegiéndote.



Fuente:http://www.wapa.pe/sociales/2016-11-05-siete-pruebas-que-demuestran-que-las-duenas-de-un-perro-tambien-son-madres