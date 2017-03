Estudio revela por qué los gatos son más independientes

(Tomada de la Red)

Si vemos a un perro y a un gato a simple vista salta una gran diferencia y es la independencia de estos animales. Pero, alguna vez te has preguntando ¿a qué se debe esta forma tan distinta de personalidad? Bueno, un estudio realizado por especialistas en comportamiento de animales tiene la respuesta y nosotras te la compartiremos a continuación.



Un equipo de expertos en veterinaria conductual de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad de Lincoln, Reino Unido, ha realizado un estudio cuya conclusión determina que la relación entre los seremos humanos y los felinos en cuanto a términos de protección y seguridad son diferentes entre los que sienten los perros y los gatos.



Resulta que mientras los perros perciben a sus dueños como parte de un entorno en donde se sienten seguros, los gatos sienten todo lo contrario, es decir, no sienten un refugio protector, motivo por el cual son mucho más independientes. A un gato puede satisfacerle interactuar con su dueño pero no depende él para sentirse seguro en cualquier entorno en que se encuentre, lo que concuerda con su carácter solitario e independiente.



“El gato doméstico ha superado recientemente al perro como animal de compañía más popular de Europa, ya que muchos ven al gato como mascota ideal para los propietarios que trabajan largas horas. Investigaciones anteriores han sugerido que algunos gatos muestran signos de ansiedad por la separación cuando se quedan solos, de la misma manera que lo hacen los perros, pero los resultados de nuestro estudio muestran que en realidad son mucho más independientes que los compañeros caninos. Parece que lo que interpretamos como ansiedad de separación en realidad podría ser signos de frustración”, señaló Daniel Mills, líder del estudio.



Fuente:http://www.wapa.pe/sociales/2017-03-13-estudio-revela-por-que-los-gatos-son-mas-independientes-que-los-perros