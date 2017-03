Agencia automotriz presenta accesorios para mascotas

(Tomada de la Red)

Las mascotas ocupan un lugar muy especial en la vida de muchas personas, quienes quisieran que sus perros o gatos pudieran acompañarlos a cualquier lugar. Cuando se decide emprender un trayecto con nuestra mascota a bordo del vehículo es fundamental contar con el transporte adecuado y seguir una serie de recomendaciones necesarias para viajar de forma segura.



Nissan ofrece seguridad para todos los miembros de la familia, incluyendo a los amigos de cuatro patas, y por ello ha lanzado una serie de accesorios exclusivos que permiten que viajen de forma cómoda y segura, mejorando la experiencia de manejo del conductor. Esta línea de accesorios está disponible para toda la gama de vehículos de la marca.





"En Nissan hemos diseñado soluciones de espacio inteligente que no sacrifican la comodidad de los pasajeros y permiten un transporte más apropiado y seguro para todos los que viajan a bordo, incluidos los peludos", señaló Manuel García, subdirector de Posventa de Nissan Mexicana.

"Ya pueden ser adquiridos accesorios para mascotas de nuestros proveedores afiliados o inclusive adquirirlos dentro de la compra de nuevos vehículos, lo cual garantiza una mayor comodidad y seguridad para que los clientes y sus mascotas disfruten de sus trayectos a bordo de cualquier modelo Nissan. Contamos con toda clase de equipo de seguridad dependiendo del tamaño del vehículo Nissan que el cliente conduzca: sedanes, crossovers o SUVs", agregó García.



A continuación, algunos de los vehículos ideales para viajar con tu peludo, como Nissan Pathfinder, el recientemente lanzado crossover compacto Nissan Kicks o el popular sedán Nissan Sentra, todos ellos mostrando las diversas aplicaciones de los accesorios para mascotas.



Ideal para razas pequeñas: Nissan Kicks



El recién lanzado Nissan Kicks es una excelente opción para el transporte de perros de raza pequeña – como Chihuahua, Pug o Pomerania – así como cualquier tipo de gato, ya sea en trayectos cortos o largos.



Para que el viaje resulte más cómodo, es recomendable colocar a la mascota en una pequeña jaula en el piso de los asientos traseros; o bien, sujetarlo con un arnés o correa especial para mascotas, que funciona como cinturón de seguridad, con la finalidad de que se mantenga fijo al asiento.



El nuevo crossover de la marca cuenta con un amplio espacio interior y asientos Zero Gravity inspirados en la N.A.S.A., creando un espacio confortable también para las mascotas. Sin embargo, es recomendable cubrir los asientos traseros con protectores especiales para evitar que la mascota deteriore las vestiduras o éstas se ensucien de pelo.



Otra característica de Nissan Kicks, es una repisa plegable con apertura de 160 mm suficientemente grande para permitir que los artículos – tales como los accesorios de las mascotas, pelotas, mantas o utensilios de comida – sean colocados desde el interior, o bien, acceder a ellos fácilmente desde el asiento trasero.



Para razas medianas: Nissan Sentra



Nissan Sentra, uno de los sedanes más populares del mercado, es el vehículo ideal para toda la familia y también para el transporte de perros de razas medianas, tales como Chow Chow, Collie, Boxer, entre otros.



El perro podrá disfrutar de un viaje confortable en la parte trasera del Nissan Sentra gracias a su acogedor y amplio espacio interior. Además, el control de temperatura automático de doble zona permitirá mantener la temperatura ideal para que las mascotas no sufran de calor o frío excesivos.



Al interior del Nissan Sentra las mascotas podrán ir cómodamente sentadas en los asientos traseros y sujetadas por una extensión de correa, sin necesidad de llevarlos en una jaula.



Ir al veterinario, al parque o incluso el trayecto para recoger a los niños en compañía de la mascota será mucho más sencillo y práctico a bordo del Nissan Sentra.



Para las razas grandes: Nissan Pathfinder



Los perros de razas grandes como Labrador, Pastor Alemán, San Bernardo o Gran Danés encontrarán un espacio confortable a bordo de la SUV estrella de la marca, Nissan Pathfinder, perfecta para el transporte urbano o para viajes de aventura.



Incluso sin abatir sus asientos, la cajuela ofrece la posibilidad de introducir una jaula grande, o bien, con la segunda o tercera fila de asientos abatidos se crea un espacio mucho más adecuado en el cual el perro podrá ir sentado – igualmente asegurado por una extensión de correa.

Asimismo, es recomendable asegurar el espacio trasero colocando unas barras interiores para mascotas, las cuales son removibles, se colocan fácilmente y evitan que el perro pase hacia la parte delantera del auto o interfiera con el conductor.



Adicionalmente, para un rápido acceso al vehículo se puede utilizar una rampa portátil para perros, la cual se transporta como un maletín y se extiende fácilmente para que el perro pueda subir y bajar con facilidad de la cajuela o asientos. Además, el espacio oculto en la cajuela ofrece mayores posibilidades de almacenamiento para guardar sin problema juguetes y accesorios adicionales.



Tips para viajar con mascotas



1. No dejar a tu mascota dentro del vehículo en verano, ni siquiera en la sombra. El aumento de temperatura al interior del vehículo puede ser fatal

2. Si tu mascota nunca antes ha viajado en el auto, acostúmbralo poco a poco en trayectos cortos

3. En trayectos largos, realiza paradas frecuentes (de preferencia cada dos horas) para poder descansar y darle de beber agua

4. Trata de poner en ayuno a tu mascota un par de horas antes

5. Lleva siempre en el vehículo agua y un recipiente para darle de beber

6. Nunca pongas la jaula en el asiento del copiloto, si hay una colisión y se activan las bolsas de aire, podría sufrir lesiones



Fuente:https://vidayestilo.terra.com.mx/autos/nissan-presenta-accesorios-para-mascotas,4f776699d82c68da8eef24108e04547dt2ql20lj.html