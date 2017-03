Escoge un color y te diré cómo eres

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Muchas veces nos preguntamos quiénes somos o cuáles de nuestras características son las que más se destacan cuando nos relacionamos con los demás. Los test de personalidad pueden ayudarnos a conocer un poco más sobre nosotros mismos, de manera simple y divertida.El que podrás hacer aquí es conocido como "Test de Max Lüscher o test de los colores". Fue diseñado por un psicólogo en 1948 y aunque muchos psicólogos ya han dejado de usarlo, aún puede revelar mucho sobre ti, y puedes hacerlo de forma casera.La forma más sencilla de aplicarlo es darle al paciente ocho tarjetas de colores (azul, rojo, verde, amarillo, violeta, marrón, gris y negro) y pedirle que las ordene por preferencia. Pero también puedes hacer una lista, por preferencia, de los colores que ves en pantalla.AzulSi lo ubicaste en los dos primeros lugares, eres alguien con deseos de armonía. Si lo colocaste entre el 3° y 4° lugar, sientes que esa armonía ya la has alcanzado de alguna manera. Por el contrario, si lo ubicaste entre el 5° y 6° lugar, sientes que en este momento no puedes alcanzan esa armonía; y si la elegiste en los últimos dos lugares, posiblemente haya un deseo reprimido de armonía que debas trabajar.RojoSi lo ubicaste en los primeros lugares, sientes un deseo por desarrollarte de manera activa, con iniciativa y reacción. Si lo colocaste entre el 3° y 4° lugar, sientes que ya lo haces. Si lo escogiste en el 5° y 6° lugar, sientes que te encuentras estancado; y si lo has colocado al final, puede que te cueste afrontar los desafíos que la vida te pone delante.VerdeSi lo elegiste al principio, tienes un deseo de autoafirmación o control interno; el 3° y 4° lugar representan que esa autoafirmación ya la sientes como alcanzada en este momento de tu vida. El 5° y 6° lugar expresan que eres una persona que siente la necesidad de adaptarse; y los últimos lugares, que es posible que seas alguien dependiente.AmarilloSi lo escogiste entre el primer y el sexto lugar, eres una persona optimista o bien deseas alegría para tu vida; pero si lo escogiste a lo último, posiblemente sientas miedo a decepcionarte con frecuencia. El amarillo también se relaciona con los cambios, el desapego y la inspiración; cuanto más alejado esté de tu número 1, mayores serán los obstáculos que puedes sentir respecto a esto.NegroElegirlo al principio puede representar deseos de agresividad o enfrentamiento; si lo has ubicado en el 3° o 4° lugar puede indicar que esa agresividad ya se has ejercido o bien la ejerces. Si se encuentra entre el 5° y 6° lugar, es posible que se encuentre reprimida; y si aparece ordenada al final, puede representar un rechazo hacia ella.VioletaEl violeta en el primer lugar representa una personalidad vanidosa; en el 3° y 4°, una persona sensible; en el 5° y 6°, indica el desarrollo de la empatía con el otro; y en el último lugar, podría señalar a alguien a quien le cuesta registrar y ponerse en el lugar del otro.MarrónEn el primer lugar representa un deseo de satisfacción de necesidades corporales de todo tipo; si se encuentra entre el 3° y 4° lugar, éstas se encuentren en estado de normalmente satisfechas; pero si se ubican entre el 5° y el 8° lugar, posiblemente se encuentren, o bien reprimidas, o bien rechazadas.GrisEl gris en el primer lugar indica un deseo de neutralidad que, a medida que va descendiendo en el orden, se va acercando a un rechazo hacia la neutralidad, que podría señalar una personalidad con gran sensibilidad y permeabilidad hacia lo que lo que la rodea.De todas formas debes saber que ningún test puede generalizarse ni tampoco puede revelar exactamente quién eres; sino darte herramientas para pensar acerca de ti y ayudarte a preguntarte algo que quizás solo no te has formulado.FUENTE: http://www.labioguia.com/notas/escoge-un-color-y-te-dire-como-eres