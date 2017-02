Lanzan aplicación puertorriqueña para amantes de mascotas

(Tomada de la Red)

Pets and the City ya está disponible para descargar en los dispositivos móviles



La primera aplicación puertorriqueña diseñada específicamente para los amantes de las mascotas ya está disponible para descargar en los dispositivos móviles.



Pets and the City -desarrollada por la agencia Roadtrip Productions, Inc para la marca Purina- ofrece un calendario de eventos, ofertas, concursos y lugares para mascotas, donde los amigos de cuatro patas son tan bienvenidos como sus dueños.



Los usuarios solo tienen que descargar la aplicación gratuita, disponible para iOS y Android, y registrarse. Además de servir como guía de lugares o servicios para divertirse junto a su mascota o darle los cuidados y mimos necesarios, Pets and the City ofrece a los negocios de mascotas en Puerto Rico, la opción de registrar su negocio, ya sea tienda, restaurante, hotel, “gromming”, oficina veterinaria, albergue entre otros, para beneficio de toda la comunidad “pet lover”.



“Pets and the City se diseñó pues existía la gran necesidad de una plataforma que conectara servicios y lugares para las mascotas y sus dueños en Puerto Rico. A través de esta novedosa aplicación, buscamos crear esa comunidad de apoyo y además ofrecerles concursos, descuentos, eventos y ofertas especiales de Purina”, expresó mediante comunicado de prensa Lucianne Hernández, gerente de mercadeo de Purina Puerto Rico.



Los usuarios podrán, además, crear un perfil con información de su perro o gato, enlistar sus lugares favoritos para visitar y hacer “check-in” en eventos con sus mascotas, recibir ‘newsletters’ y notificaciones especiales para los miembros. La idea es que, de esta manera, los ciudadanos se enteren de todo lo que pueden disfrutar junto a su mascota.



Fuente:http://www.elnuevodia.com/tecnologia/tecnologia/nota/lanzanaplicacionpuertorriquenaparaamantesdemascotas-2290881/