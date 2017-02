Seguro médico obligatorio para mascotas holandesas

(Tomada de la Red)

Holanda tiene 17 millones de habitantes y 33,4 millones de animales de compañía. Aunque perros (1,5 millones) y gatos (2,6 millones) son los preferidos, hay en los hogares 18 millones de peces en acuarios, así como 5 millones de palomas y 3,9 millones de otras aves. Reptiles y roedores completan unas cifras recogidas por el Ministerio de Economía, que revela también el número de bichos perdidos o rechazados todos los años: 70.000. Para que sus dueños no se desprendan de ellos cuando enferman, y para los que no pueden afrontar los gastos de operaciones a veces complicadas, el Colegio de Veterinarios ha pedido la instauración de un seguro médico obligatorio de mascotas.





El 90% de los perros y gatos no están asegurados, y en su opinión, “mucha gente opta por una eutanasia innecesaria cuando ve que no puede pagar una intervención”. Una cobertura mínima ayudaría también en casos de enfermedad crónica, como la diabetes, o accidentes con rotura de huesos. Un TAC (tomografía axial computarizada) puede costar hasta 800 euros. Más de mil, fijar una cadera astillada en un atropello. Sin estos extras inesperados, cuidar y alimentar a una mascota supone 550 euros de promedio anual. Las aseguradoras especializadas ofrecen en estos momentos primas desde 12 euros mensuales para perros y 9 euros para los gatos. Con accidente o enfermedad, el dueño puede recibir hasta 5.000 euros de reembolso por los costes, dependiendo de las compañías. Eso sí, las cuotas suben cuando las dolencias se derivan de las modificaciones genéticas efectuadas por los criadores.



Si bien hay en Holanda unos 200 centros para acogerlos, “los felinos dejados en la calle oscilaban en 2014 entre 135.000 y un millón, y son un problema para la fauna local y la salud humana”, señala el Centro Nacional de Información de los Animales de Compañía. Como el sector mueve 3.000 millones anuales de euros y proporciona 80.000 trabajos a tiempo completo, los veterinarios creen que el seguro evitaría la pérdida de muchos animales por motivos económicos.



