Paquistán prohíbe celebrar Día de San Valentín

ISLAMABAD, Paquistán(AP)

Un juez paquistaní prohibió el lunes todas las celebraciones del Día de San Valentín en la capital del país, Islamabad, calificándolas de profanación del islam.



El fallo fue en respuesta a un pedido de prohibir las celebraciones públicas de los feriados occidentales, dijo el funcionario de corte Niaz Salé.



Agregó que la orden ha sido enviada al regulador de medios de comunicación de Pakistán para asegurarse de que no se transmita ninguna promoción del Día de San Valentín, ni por medios impresos ni por los electrónicos.



La censura aplica solo a la capital de Pakistán dado que la alta corte de Islamabad no tiene jurisdicción más allá de la ciudad.



En un comunicado, el regular ordenó a todos los medios paquistaníes a no imprimir ni transmitir nada que promueva el Día de San Valentín. No se debe de realizar ningún evento a nivel oficial ni en ningún lugar público, indicó el comunicado en parte citando parte de la orden judicial.



También el lunes, el gobierno emitió una orden para que la policía local aplicara la prohibición. El año pasado se estableció una orden parecida en Islamabad.



Los partidos islamistas y de derecha en Pakistán ven al Día de San Valentín como una vulgar costumbre importada del occidente.



Sin embargo, la celebración anual del romance, cada 14 de febrero, se ha hecho popular en años recientes en el Medio Oriente, así como en Paquistán.



Aunque algunos países musulmanes como Arabia Saudí también han tratado de acabar con el Día de San Valentín, el evento todavía es celebrado ampliamente en otras partes como Dubái.