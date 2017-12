¿Cómo saber si tu perro tiene artritis?

(Tomada de la Red)

¿Has notado que tu perro tiene dificultad para moverse o expresa dolor cuando mueve sus patitas? Sí respondiste afirmativamente, es posible que tu amigo tenga artritis que si no se trata, puede avanzar y afectar su calidad de vida.



Datos de la Arthritis Foundations revelan que uno de cada cinco perros tienen este padecimiento, el cual se acentúa en quienes tienen mayor edad.



Para saber si tu perro puede tener artritis, debes cerciorarte si presenta alguno de los siguientes síntomas:



Cuando salen a caminar, él se queda atrás

Tiene dificultad para moverse o sentarse

No está interesado en jugar

Tiene miedo de subir un mueble o escaleras

Cojea o se apoya siempre sobre una pata

Gime o lloriquea cuando le tocas las patas

Duerme más que antes

Tiene cambios de comportamiento

Cuando un perro presenta la enfermedad, el veterinario debe suministrar tratamiento farmacológico como suplementos y antiinflamatorios sin esteroides, además de que se requiere algunos cuidados especiales como son:



Hacerle una cama de hule espuma ortopédica

Colocar a una altura adecuada sus platos de comida donde no necesite agacharse mucho

Pasear en superficies suaves de tierra en lugar de asfalto

Controlar su dieta

Sacarlo a hacer ejercicio

Mantener un peso saludable.



