Festeja sin estresar a tus mascotas

(Tomada de la Red)

La temporada navideña es una oportunidad para el encuentro fraterno y la diversión. Pero no siempre es así para nuestras mascotas, que en ocasiones se ven afectadas por la manera en que los humanos celebran.



Además de ser atemorizados por la explosión de bombitas y voladores, los perros pueden afrontar otros riesgos derivados de las fiestas de la época.



El entrenador canino Rashid Ariel Cortazar Alcocer advierte que el cansancio con que se regresa a casa después de un festejo podría dar pie a descuidos —como dejar abierta la reja— que facilitarían a la mascota escapar y perderse o correr el peligro de ser atropellada.



Ante el estrés causado por el ruido excesivo el animal podría aullar de manera incesante y llegar a romper puertas o ventanas para salir o entrar a la casa. “Me ha tocado ver perros a los que encierran en el cuarto y que rompen la puerta para escapar”, indica Rashid.



Añade que si el perrito está acostumbrado al contacto con poca gente quizá se tensione al ver llegar al domicilio a un grupo numeroso de personas. Y no hay que olvidar las consecuencias negativas de dejar a su alcance alimentos y objetos que tienen el potencial de dañarlo, como cebolla, aguacate y ajo; bebidas alcohólicas, colillas de cigarro y, sobre todo en el caso de cachorros, plásticos y envolturas de regalo.



Exposición controlada



Rashid explica que una manera de ayudar a los caninos a superar el miedo a los voladores y las bombitas es acostumbrarlos a los estallidos mediante una exposición controlada a éstos. “Cuando estén comiendo se les ponen grabaciones o vídeos que tengan truenos, relámpagos o juegos pirotécnicos, a decibeles bajos. Conforme se vayan acostumbrando le subimos poco a poco (el volumen) hasta que sea un ruido muy grande y el perro actúe como si nada adentro de la casa”.



Es posible que también se les haga escuchar estos sonidos mientras se juega con ellos o en otros momentos que los caninos asocien con algo agradable.



El tiempo en que los animales se habitúan a los sonidos es variable, pero Rashid considera que después de un mes de aplicar diariamente esta técnica es muy probable que el miedo del canino haya desaparecido.



“Si se tiene un cachorro, cuando llueve y hay truenos o relámpagos hay que jugar con él, darle comida para evitar que sea nervioso o tímido”, señala.



Y subraya: “No hay que apapacharlos, muchos los acarician cuando hay ruido, les dicen: ‘Tranquilo, no te preocupes’, y con eso se le refuerza esa conducta”.— Valentina Boeta Madera





Fuente:http://yucatan.com.mx/imagen/festeja-sin-estresar-a-tus-mascotas