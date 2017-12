(Tomada de la Red)

La pirotecnia puede causar ansiedad, taquicardias e incluso la muerte de perros, gatos y pájaros.



En época navideña y de fin de año, es común salir a quemar cohetes o disfrutar de shows de pirotecnia, y aunque a muchos les agrada, hay otros a quienes no, entre los que se incluyen las mascotas, especialmente perros, gatos y pájaros.



De acuerdo al coordinador de Bienestar de Protección Animal Ecuador (PAE), Carlos Realpe, la pirotecnia provoca ataques de ansiedad o taquicardias en las mascotas, lo que hace que muchos perros huyan de sus casas por el miedo. En los peores casos, los perros y gatos podrían incluso morir.



“En el caso de los perros tienen el oído sensible por lo que salen corriendo y se pierden”, explica el experto.



¿Cómo afecta la pirotecnia a las mascotas?

En los perros, las manifestaciones del estrés causado por el ruido de la pirotecnia son:



*Aumento de la presión sanguínea



*Respiración más acelerada de lo normal



*Pupilas que se dilatan



*Incremento en la salivación



*Temblores momentáneos



*Cansancio repentino.



Además, pueden sufrir náuseas, temblores, jadeo, salivación, insuficiencia respiratoria, ansiedad, vómitos, convulsiones e incluso infartos.



Para evitar que los cohetes provoquen que las mascotas se pierdan, Realpe recomienda lo siguiente:



1. No dejarlos salir cuando se sepa que habrá cohetes cerca.



2. Ponerles un collar de identificación.



3. En el caso de los gatos, se recomienda ponerlos en una jaula y en un lugar alejado del ruido.



Asimismo, el especialista señala que es necesario enseñarles a tolerar este tipo de sonidos y esto se puede lograr mediante diversas metodologías o también por medicamentos tranquilizantes, sin embargo, en este caso es necesario acudir con el veterinario para que recete el adecuado y nuestra mascota no sufra complicaciones.



En todo caso, lo más importante es hacer conciencia del uso de la pirotecnia y evitarla, porque representa un peligro tanto para las mascotas como para las personas.



Fuente:http://sumedico.com/como-afecta-la-pirotecnia-a-las-mascotas/