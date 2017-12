¡No regales mascotas en navidad!

(Tomada de la Red)

Alan Rozz, fundador y director de Adoptare, les dirá por qué se deben OLVIDAR de regalar animales de compañía en diciembre y en CUALQUIER época del año.El 72% de las personas que tienen perros o gatos los han recibido como regalo.- 7 de cada 10 personas que compran un animal de compañía, lo abandonan en su primer año de vida- Sólo el 8 % de las personas, han adoptado, mientras que el 32% ha comprado.- Más del 50% de las mascotas que se adquieren en clínicas veterinarias, bazares y hasta en las calles en época decembrina como regalo de navidad, son desechados por sus propietarios a partir de marzo del siguiente año.- En México existen 18 millones de perros que no tienen un hogar.- Del total de perros en CDMX, el 70% está en situación de calle, teniendo un total de 1,200,000 perros.- El promedio de vida de una mascota abandonada en vía pública es de 15 días.- México es el país de LATAM que más perros tiene.- Los centros de control canino de la Ciudad de México sacrifican e incineran entre 10 y 15 mil perros anualmente, que terminan en basureros y rellenos sanitarios- El 60% de llamadas recibidas por las asociaciones civiles de protección animal, son para entregar mascotas.Razones por las que NO debemos regalar animales diciembre, ni en ninguna época del año.1. Son seres vivos, no objetos que pueden ser regalados o comercializados.2. Representan una responsabilidad ENORME, que muchas personas no están dispuestas a tomar cuando el animal comienza a crecer o que no deseaban en primer lugar.3. Regalar animales fomenta su comercio indebido. Existen criaderos clandestinos que se dedican a mantener a las hembras teniendo camadas una tras otra, desechando a la calle a las crías que no les sirven, y sacrificando a las hembras cuando ya no pueden tener cachorros.4. La mayoría de las personas que reciben animales como regalo, terminan abandonándolos5. No existen condiciones para cuidar al animal. Aunque se regale un animal de compañía con la mejor de las intenciones, en muchos casos las personas que los reciben no tienen las condiciones adecuadas para ellos: falta de espacio y tiempo, hasta falta de recursos económicos para mantenerlos, esto les provoca a los animales problemas de salud.¿Cómo sabemos si somos aptos para tener una mascota?1. Para tener un perro o cualquier otro animal de compañía en casa, hay que plantearse diferentes preguntas que nos ayudarán a saber si somos aptos para asumir esa responsabilidad.2. La primera es “¿realmente deseo una mascota?”, pues muchas veces confundimos un capricho o deseo momentáneo con el compromiso de atender a las necesidades de un animal que nos haga compañía.3. Si de verdad queremos un acompañante animal, debemos evaluar si tenemos las condiciones hogareñas adecuadas para darle una vida digna: espacio, limpieza, seguridad, además de los gastos que conlleva tener un animal de compañía, como son las vacunas, alimentos y veterinario.4. Por último, hay que determinar si tenemos el tiempo necesario para dedicarle a nuestro compañero, tanto para sus necesidades en el hogar como para sacarlo a pasear o llevarlo al veterinario.Que tu hijo sea feliz ¡ya!Cinco razones para ADOPTAR un perrito1. Ayudas a un animal rescatado a salir de su condición de vida de calle y de esta forma estás generando un cambio en la problemática de animales en situación de calle.2. Es una manera de combatir el comercio ilegal de animales de compañía y animales salvajes en cautiverio.3. Los animales rescatados o en refugios ya han vivido alguna vez en una casa con humanos, por lo que están preparados y habituados para la convivencia con otras personas y pueden acatar más fácilmente las normas para vivir contigo.4. Los dueños de refugios conocen bien la personalidad de los animales con los que se encuentran, por lo que te pueden ayudar a encontrar a un compañero que se acople a tu personalidad y estilo de vida.5. Rescatar una vida te hará sentir mejor contigo mismo, y al mismo tiempo, te convertirá en una persona más responsable.Tips para entender las conductas de un perrito adoptadoUn animal adoptado pasa por un proceso de cambio, desde el momento en que su nueva familia acude por él al refugio. Van unos tips para que no te desesperes y lo entiendas.1. Temperamento.- Es común que, al salir de un albergue o refugio, los animales se sientan estresados al llegar a su nueva casa, y lo manifiesten siendo huraños o inseguros.- Es importante tener paciencia, darle al animal la seguridad de que se encuentra a salvo.2. Alimentación.- Las condiciones de vida previas de los animales rescatados suelen ser muy malas, sobre todo en la alimentación, cuando comiences a alimentar a tu nuevo compañero, podría sentirse inseguro para comer con confianza, además es probable que tenga poca hambre, así que comienza con porciones pequeñas para que se vaya acostumbrando al alimento.- Al pasar el tiempo, notarás que su apetito crecerá y comenzará a adaptarse bien3. Estado de ánimo.- Es el cambio más grande que notarás cuando recibas a tu nuevo compañero en casa.- Aunque en el refugio tuviera las mejores condiciones posibles, seguramente antes vivía en la calle, sin afecto y maltratado por otros perros o personas.- Mientras desarrolla su confianza y se fortalece su convivencia, notarás un cambio en su estado de ánimo que será mucho más relajado y alegre en todo momento.4. Interacción con los humanos- Muchos de ellos han recibido maltrato lo que los hace desconfiar de las personas debido al estrés que les han generado en el pasado.- Mientras más acostumbres a tu mascota a la convivencia, comenzará a ser más amigable.5. Vigor físico.- Después de vivir con una movilidad limitada dentro de albergues o refugios, los animales adoptados suelen explotar toda su energía acumulada cuando son llevados a su nuevo hogar.- Es importante que los dejes explorar todos los rincones para que se vayan familiarizando con el nuevo terreno. Desde el momento en que se sienta en confianza, se mostrará con ganas de jugar todo el tiempo.Fuente:http://wradio.com.mx/programa/2017/12/12/martha_debayle/1513103836_144445.html