Los peores consejos de belleza

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Seamos honestas, cada vez que vemos un truco de belleza que es recomendado por más de dos personas lo hacemos para ver los “increíbles” resultados, sin embargo, la mayoría de estos no son efectivos, todo lo contrario puede ser dañinos para tu cutis



Es cierto que existen consejos de belleza que de verdad funcionan, pero no son la solución final para los problemas. Es por esa razón que te traemos los trucos más sonados en Internet que no son nada beneficiosos.



Aplica laca para fijar el maquillaje: Según Internet, este consejo de belleza permite que tu maquillaje permanezca intacto por más horas si te aplicas un poco de laca en tu rostro. Sin embargo, no es tan efectivo como te dicen, debido que te dejará la cara con una sensación extraña y también te tapará los poros favoreciendo la aparición de granos.



Utiliza crema anti hemorroides para los ojos hinchados: No es solo un truco de belleza que se ve en Internet, sino que celebridades como Sandra Bullock han afirmado que optan por esta crema para aliviar sus ojos hinchados. En realidad este medicamento no es recomendable para fines estéticos, ya que sus propiedades son muy fuertes para la piel, sobre todo la de los ojos porque es muy fina. Este puede ocasionar daños en la sensibilidad de la zona, flacidez y bloquean los poros.



Utilizar bronceadores solares caseros: En Internet se puede conseguir gran cantidad de recetas para crear tu propio protector solar con aceite de oliva, germen de trigo o hasta con gaseosas, sin embargo, estos perjudican mucho tu salud. Estos pueden ocasionar lesiones severas, ya que no cuentan con los componentes necesarios para proteger la piel de los rayos solares.



Aplica quitaesmalte para eliminar los granitos: Cuando te sale una espinilla o granito una busca cualquier tipo de remedio casero para eliminarla completamente, muchas han optado por usar quitaesmalte para deshacerse de ellos. Pero en realidad este producto seca demasiado la piel, ocasionando irritaciones y enrojecimiento muy graves.



Crea tu crema depilatoria con azúcar derretida: Todas sabemos lo caliente que pueden ser las cremas para depilar, pero no tienen ni idea de los peligros de usar azúcar derretida para eliminar los vellos. Este crema casera te ocasionará quemaduras muy graves, las cuales pueden dejar marcas permanentes.



Crea tu propia mascarilla casera con arena de gato: Leyendo los ingredientes de este consejos de belleza ya se ve por encima cuáles son los riesgos que pueden traer a la piel. En Internet varias mujeres aconsejan el uso de arena de gato como mascarilla debido que contiene silicio, un ingrediente que tiene varios productos de belleza para pieles grasas. Sin embargo, este producto para felinos contiene muchos más químicos para disimular el mal olor, lo cual trae reacciones alérgicas bastantes peligrosas.