Dieta MIND, la nueva tendencia para bajar de peso ¡Y evitar el Alzheimer!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La última dieta que se ha vuelto viral en redes sociales no te promete bajar 10 kilos en un mes ni te ayuda a desintoxicar tu cuerpo, fue hecha para reducir drásticamente el riesgo de desarrollar Alzheimer y, de paso, potencialmente ayudarte a bajar de peso. No, no es nada sexy, pero sí está respaldada por la ciencia.



En un estudio reciente, distintos investigadores descubrieron que la dieta MIND, un híbrido entre la mediterránea y la DASH (Acercamientos dietéticos para detener la Hipertensión), reduce el riesgo de desarrollar Alzheimer a un 53%. Nada mal, ¿no crees?



De hecho, varios noticieros de Estados Unidos han aceptado esta dieta como la opción más sencilla y eficaz para proteger la mente de diferentes enfermedades.



¿Qué hay en el menú?



La dieta MIND (Intervención Mediterránea para el Retraso Neurodegenerativo) hace énfasis en 10 alimentos benéficos para la mente: verduras de hoja verde, vegetales, nueces, moras, frijoles, granos enteros, pescado, aves, aceite de oliva y vino. Además, limita el consumo de carne roja, mantequilla y margarina, queso, pasteles y dulces y comida chararra y frita.



La combinación de proteína , Omega 3, antioxidantes y fibra, así como niveles equilibrados de azúcar y grasas saturadas, evitan la inflamación y reducen el riesgo de desarrollar demencia. Además, esta inflamación que debes evitar también acelera y promueve el desarrollo de Alzheimer.



¿Cómo se hace?



Realmente tienes completa libertad de comer lo que quieras, pero con moderación. Las reglas no son estrictas ya que te permite comer la comida que te encanta. Además no es el fin del mundo si la engañas una vez a la semana. De acuerdo a un estudio que analizó el impacto de la dieta MIND, se descubrió que incluso las personas que no seguían la dieta a la perfección, redujeron el riesgo de tener Alzheimer un 35%



¿Qué evitar?



Carne roja: Menos de 4 porciones a la SEMANA

Dulces: Menos de 5 porciones a la SEMANA.

Mantequilla, margarina, queso y comida chatarra: 1 porción a la SEMANA (Auch…)

¿Qué agregar?



Todos los días: Mínimo 3 porciones de granos enteros, ensalada, vegetales y un vaso de vino. Para cocinar, la mejor opción es el aceite de oliva.

En la mayoría de los días: La mejor botana… Nueces.

De vez en cuando: Media taza de frijoles.

Mínimo 2 veces a la semana: 1 porción de aves y media taza de moras

Mínimo una vez a la semana: Pescado (lo que se pueda)

¿Cómo es diferente esta dieta a las demás?



La dieta MIND es bastante simple a comparación de las demás dietas falsas que encontrarás en Internet. No hay un límite calórico diario, ni tiempos específicos. ¿Por qué? Porque el punto de esta dieta es simplemente incrementar el consumo de alimentos saludables para el cerebro, y eliminar alimentos contraproducentes. Para muchos expertos, esta dieta no es una DIETA, es un cambio de estilo de vida.



¿Por qué vale la pena?



Además de ser una dieta específica para la salud mental, también se concentra en alimentos buenísimos para la pérdida de peso. Y suena obvio, ¿no? Cualquiera que elimine los azúcares y las grasas saturadas obviamente bajará de peso.



Aún así, si tu objetivo es bajar de peso, debes poner mucha atención a las cantidades. Por ejemplo, aunque el aceite de oliva sea una opción muy saludable, cada cucharada tiene 119 calorías. Sólo porque sean alimentos saludables no quiere decir que las calorías no cuenten. Además, es importante que tomes mucha agua y, por supuesto, hagas ejercicio (no podía faltar >o<).