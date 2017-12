Merriam-Webster elige 'feminismo' como palabra del año

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

Esto podría ser o no una sorpresa: Merriam-Webster eligió "feminismo" como su palabra del año 2017.



Sí, han sido uno, dos o 100 grandes años para el vocablo. En 2017, las búsquedas de feminismo se incrementaron un 70% con respecto a 2016 en Merriam-Webster.com y repuntó varias veces tras eventos claves, explicó el lexicógrafo Peter Sokolowski, editor jefe de la empresa, a The Associated Press antes del anuncio oficial el martes.



En enero, Washington acogió la Marcha de las Mujeres, que estuvo acompañada de manifestaciones similares en todo el mundo. Y el año pasado terminó con la campaña presidencial de la demócrata Hillary Clinton y las referencias que la vinculaban con las sufragistas, y con su derrota contra el presidente Donald Trump, que en su día se jactó sobre tocamientos a mujeres.



El movimiento “Me Too” (“Yo también”) ganó visibilidad con el escándalo del productor de Hollywood Harvey Weinstein y otras mujeres que revelaron casos de abusos sexuales forzaron la caída de hombres ricos y famosos de los medios de comunicación, la política y el entretenimiento.



Feminismo lleva varios años en el Top 10 anual de Merriam-Webster. En 2015 compartió el honor de ser palabra del año junto a otros “ismos”. Socialismo, fascismo, racismo, comunismo, capitalismo y terrorismo completaron la terna. Surreal fue el vocablo destacado el año pasado.



"La palabra feminismo se está utilizando de una forma bastante general", dijo Sokolowski por teléfono desde la sede de la compañía en Springfield, Massachusetts. Más allá de las reivindicaciones, la palabra “se usa de una manera específica: ¿Qué significa ser feminista en 2017? Este tipo de cuestiones, creo, es lo que hizo a la gente recurrir al diccionario”.