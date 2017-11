Viola la ley hacer negocio con animales por Facebook

(Tomada de la Red)

La venta de mascotas por Facebook es uno de los negocios más lucrativos que viola la ley, pues los vendedores no cuentan con un número de identificación e incumplen con una serie de requisitos y los vendedores llegan a ganar hasta el mil por ciento del costo del especimen, afirmó Aranza Sáenz, de la asociación Yo Denuncio.



Lo cierto es que en muchas ocasiones se trata de gente con poca ética que busca ganar un dinero fácil y, por lo tanto, se maneja al margen de la ley para obtener el mayor beneficio posible.



Por lo tanto, si se sospecha que el vendedor no actúa como un negocio legal, hay cosas que se pueden hacer para intentar evitar que se sigan vendiendo animales, afirmó.



“La primera sería denunciar una actividad económica no declarada. Para ello tenemos que acudir a una sede y allí nos indicarán los pasos a seguir. Es importante destacar que aquí no vamos a denunciar por la ética del asunto desde el punto de vista de los animales, sino del interés económico”.



La segunda es revisar la legislación de nuestro municipio para ver si se incluyen artículos referentes a las ventas por particulares, dado que algunos, por ejemplo, obligan a censar al vendedor y mostrar su número censal en los anuncios de venta. Para ello podemos consultar la normativa en la sección de legislación (si nuestro municipio es superior a 100,000 habitantes, de lo contrario tendrás que acudir a la web de tu Ayuntamiento y buscar en ella la ordenanza sobre animales -no todos tienen-).



“La tercera es para las ventas por internet, dado que existe legislación específica para esta plataforma de venta. Puedes informarte en las oficinas de atención al consumidor de tu localidad sobre los requisitos que tienen que se han de cumplir para vender por internet, y denunciar ante ellas todo aquello que veas que no se cumple (que será casi todo, seguramente)”.



Cuando una tienda se encuentra en muy mal estado, se pueden hacer dos cosas, una es presentar una denuncia administrativa basada en la legislación de tu municipio referente al comercio de animales. Para ello se debe acudir a la sección de denuncias, otra es rellenar en la misma tienda una hoja de reclamaciones y presentarla ante el organismo de consumo de tu municipio.



Si se niegan a facilitar la hoja se puede avisar a la policía pues cualquier establecimiento tiene la obligación de ofrecerla aunque en ese momento no se esté consumiendo o comprando nada.



Anunciarse por medio de Facebook, una herramienta que permite exhibir fotografías que se viralizan y las mascotas pueden ser fácilmente colocadas.



Posteriormente, el contacto se establece de manera más personalizada pero se continúa por medio de WhatsApp, de tal forma que ya no se puede probar nada por medio de las autoridades correspondientes.



Fuente:https://www.elheraldodechihuahua.com.mx/chihuahua/754035-viola-la-ley-hacer-negocio-con-animales-por-facebook