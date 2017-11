Así daña a los riñones la contaminación

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La contaminación atmosférica al aire libre ha estado vinculada durante mucho tiempo a importantes trastornos de salud como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer, asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un estudio que se publica este jueves en ‘Journal of the American Society of Nephrology’ añade la enfermedad de riñón a la lista.



La contaminación puede aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica y, en última instancia, contribuir a la insuficiencia renal, según los autores de este trabajo, investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y el Sistema del Cuidado Médico de St.



El equipo seleccionó bases de datos nacionales de VA para evaluar los efectos de la contaminación atmosférica y la enfermedad renal en casi 2 millones de personas durante un periodo de 8 años y comparó los datos de VA sobre la función renal con los niveles de calidad del aire recogidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y la Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) estadounidenses.



Los resultados sugieren que 44 mil 793 nuevos casos de enfermedad renal y 2 mil 438 nuevos casos de insuficiencia renal pueden atribuirse a niveles de contaminación del aire que exceden el umbral de EPA de 12 microgramos por metro cúbico de aire, que es el nivel más alto de contaminación atmosférica considerado seguro para el público, según lo establecido por la Ley de Aire Limpio de 1990 y actualizado en 2012.



Las partículas finas alteran la función renal



Las partículas finas pueden dañar los riñones de la misma manera que dañan otros órganos, como el corazón y los pulmones. Los fragmentos de polvo, suciedad, humo, hollín y gotas líquidas, transportados por el aire e invisibles, a menudo se vuelven destructivos cuando invaden el torrente sanguíneo. Los riñones filtran la sangre y estas partículas dañinas pueden interrumpir la función renal normal.