Mochi, la perra con la lengua más larga del mundo

(Tomada de la Red)

Su lengua mide 18,58 cm y superó a su antecesor Puggy, un pequinés que ingresó en el récord Guinness en 2011 con un tamaño de 11,43 cm. Rescatada de un centro de adopción, sus dueños esperan que este título concientice sobre la importancia de la adopción de mascotas con característica físicas diferentesLos Récords Guinness de mascotas no dejan de sorprender al mundo entero. Hoy es el turno de Mochi "Mo" Rickert, una hembra San Bernardo de ocho años de edad que tiene el Récord Guinness por ser el perro con la lengua más larga del mundo de 7,3 pulgadas (18,58cm).Fue rescatada por una cálida familia de Sioux Falls en Dakota del Sur hace aproximadamente seis años y medio atrás. Carla y Craig Rickert, sus actuales amos, no tardaron mucho en notar su extraña cualidad física y decidieron interiorizarse sobre su característica única que hoy la coloca entre uno de los canes más famosos del mundo."Ama tanto la crema de cacahuate que hoy utilizamos un poco para motivarla a que saque su lengua, para que pudiera mostrar su impresionante longitud y lo mucho que puede lamer su cara", agregó su dueña Carla Rickert a UnoTV.Este San Bernardo supo derrotar a Puggy, un curioso perro pequinés que ingresó en el Libro Guinness de los Récords de 2011 con un lengua de 11,43 centímetros de largo. Debido su pequeña estatura, su sorprendente lengua llegaba incluso a tocar el piso.Esta condición física no es alentadora para Mochi. Su lengua le trae varios problemas. Cuando se pone muy nerviosa, aparecen las dificultades para respirar, o bien se le pegan hojas en su lengua y necesita ayuda para sacarlas y evitar ser ingeridas. Sus dueños esperan que esta condición no solo se centre en el récord sino también en la importancia de la adopción de perros con condiciones físicas diferentes y abandonados en refugios de adopción."Mo es resiliente, cósmica, amorosa y totalmente agradecida y leal a nosotros, su familia. Este cachorrito que una vez sufrió abusos nos ha enseñado que está bien ser diferente y estamos orgullosos de su característica única", agregó Carla a la organizadora de los premios Récords Guinness.Fuente:https://www.infobae.com/tendencias/mascotas/2017/10/12/mochi-la-perra-con-la-lengua-mas-larga-del-mundo/