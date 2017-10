¿Se pierden los nutrimentos al cocinar?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los alimentos crudos no siempre son más saludables que los cocinados

Cocinar los alimentos es necesario para una buena nutrición, ¿te imaginas cuánto tiempo tardarías en masticar y digerir un trozo de carne cruda? Muchos alimentos como las leguminosas (frijol, haba, lenteja), carnes, trigo o huevo no se aprovechan de igual forma en su estado natural, pues nuestros dientes y sistema digestivo no está diseñado para procesarlos, además de que algunos nutrimentos necesitan del calor para poder nutrirnos mejor.



A diferencia de lo que muchos creen, los alimentos crudos no siempre son más saludables que los cocinados. De acuerdo a un estudio

publicado en The British Journal of Nutrition, un grupo de sujetos que seguía una estricta dieta de alimentos crudos presentó niveles

normales de vitamina A, altos de betacarotenos y bajos en licopeno, un antioxidante con acción preventiva frente a enfermedades

cardiovasculares y cáncer, está presente en vegetales de colores intensos y en el jitomate, el cual aumenta su aporte de licopeno hasta en 35% cuando se cocina.



Otras verduras que mejoran su aporte en toquímicos



con la cocción (sobre todo en carotenoides) son: la espinaca, la col, los espárragos, los champiñones y las zanahorias.

Si bien al cocinar los vegetales disminuye el aporte de vitamina C y complejo B, se trata de vitaminas que se pueden obtener -mucho- más

fácil que el licopeno.