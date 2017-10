Diez preguntas que siempre te hiciste sobre la alimentación

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Los yogures caducados se pueden comer? ¿Hay alimentos que nos pueden provocar migraña? ¿Es perjudicial comer fruta en el postre? Estas son algunas de las preguntas que a diario nos planteamos. ¡La alimentación es todo un mundo!



En un momento en el que todos estamos muy preocupados por estar sanos y fuertes, la alimentación juega un papel muy importante. Cada vez nos interesa más todo lo que esconden los alimentos y desconocemos porque, aunque creemos que lo sabemos todos, ¿estamos en lo cierto? Es por ello que la doctora experta en nutrición Ana Bellón nos reveló algunas de las incógnitas que rodean a la alimentación.



1. ¿El café, amigo o enemigo? Amigo, desde luego, si tenemos en cuenta el placer que proporciona esa taza de café al levantarnos o después de comer. Además de lo evidente, la experta aclara que cada vez hay más estudios que demuestran que los beneficios de beber café son mayores que los perjuicios, entre ellos que abordan su efectividad en la reducción del riesgo de ciertas enfermedades como la diabetes tipo 2, Parkinson, cáncer de colon, cirrosis, cálculos biliares o depresión. Si nuestro doctor de cabecera no dice lo contrario, basándose en nuestro historial médico, entre 3 y 5 tacitas al día no son perjudiciales.



2. ¿Crudas o cocidas, cómo se aprovechan mejor las verduras? No existe una norma general, según la televisiva doctora. Mejor evitar los ejotes crudos porque contiene faseolina, una sustancia tóxica, que se elimina con la cocción. Con las berenjenas ocurre algo similar, puesto que pertenecen a la familia de las solanáceas y contienen alcaloides tóxicos . En cambio, no hay problema con el resto, si exceptuamos, por amargos, los espárragos, las alcachofas o los cardos.



3. ¿Se pueden tomar los yogures caducados? Sí, pero cuidado, no nos pasemos demasiado. La fecha impresa en la tapa del yogur nos indica hasta que día el producto sin abrir mantiene sus propiedades en condiciones adecuadas de conservación. Pasada esta fecha la calidad del yogur puede disminuir pero en ningún caso supone un riesgo para la salud.



4. Si no tomo mucha carne y pescado ¿De dónde obtengo la proteína? Por ejemplo de huevos, mariscos y crustáceos. También de legumbres combinadas con cereales, así como de frutos secos y semillas.



5. ¿Es verdad que no es bueno tomar la fruta de postre? Según Ana Bellón , es preferible que se tome en forma de ensalada o como entrante, pues va a facilitar la secreción de jugos gástricos y va a ayudar a la digestión del plato principal. Para la doctora es también buena opción tomar la fruta en media mañana y merienda y repartir así las calorías totales de la fruta a lo largo del día



6. ¿Qué podemos hacer para que las legumbres no resulten flatulentas? Es buena práctica cocerlas con hinojo, comino, romero, tomillo o anís porque así se facilita su digestión y se reduce el cúmulo de gases. Otros trucos serían no usar el agua de remojo para cocinarlas y romper el hervor mientras se están cociendo con agua fría. De este modo se reducen al máximo los oligosacáridos que la componenLas más flatulentas son las alubias y las menos las lentejas.



7. ¿Qué alimentos producen ácido úrico? Los productos de casquería, los embutidos, pescados azules, carne de buey, garbanzos y lentejas y cerveza con o sin alcohol. La mejor forma de hacer disminuir la cantidad de ácido úrico de la sangre y por tanto evitar que se formen cristales y produzcan los ataques de gota es perder peso. Al disminuir la grasa de la tripa disminuye la resistencia a la insulina y por tanto eliminaremos mejor el ácido úrico por la orina y evitaremos la gota.



8. ¿Qué alimentos provocan migraña? La directora de Centro Médico Bellón explica que las aminas biógenas como la histamina presente en gran cantidad en conservas de pescados, mariscos, quesos curados, carnes curadas o ahumadas y embutidos pueden ser causas de la migraña. También la tiramina presente en el chocolate, el vino tinto, aguacates y plátanos maduros pueden ser un factor desencadenante.



9. Una barrita sustitutiva, ¿realmente sustituye a una comida? Hay muchas en el mercado y las composiciones entre unas y otras son distintas. Las que aportan hidratos, proteínas y grasas si pueden sustituir a una comida. Pero no debe ser la norma y nunca deben usarse en todas las comidas para perder peso sin control por parte de un médico.



10. Vino en las comidas: ¿favorece la absorción del hierro? Todo lo contrario, los taninos del vino igual que los del té, café o chocolate disminuyen la absorción del hierro. Lo que sí aumenta la absorción sería la vitamina C y mezclar proteínas animales que nos proporcionan hierro de origen animal (Hem) junto con alimentos ricos en hierro no hem como las espinacas o la legumbre. Una buena opción sería, por tanto ,legumbres con pescado o arroz integral y espinacas con carne picada.