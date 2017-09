Baño en seco, nueva forma de limpiar a las mascotas

(Tomada de la Red)

KienyKe.com le presenta una serie de sugerencias para bañar o quitar el mal olor en mascotas, gatos o perros sin necesidad de usar agua.



Cuando se tiene una mascota, generalmente, sea gato o un perro, hay que tener en cuenta la higiene de esta, ya que es una necesidad primordial, para la salud del animal y para evitar malos olores en casa. El problema es que bañarlos puede ser algo dispendioso, a menos que se lleve a una peluquería de mascotas, de resto, bañar en casa puede ser un caos en ambos casos.



Cuando la mascota ha tenido una cirugía o simplemente tiene una herida, es recomendable no utilizar agua y en el caso de los gatos, puede ser un lío ya que les pone muy nerviosos, convirtiendo esto, en una tarea tortuosa tanto como para el dueño como para el minino.



Por eso, la solución podría ser el baño en seco, hay una gran variedad de productos en el mercado que permiten esto, los champú en seco son los mejores, como si fueran un polvo.



Sin embargo, si las mascotas se encuentran demasiado sucias, sobre todo en su pelaje, es necesario recurrir al agua, si no, siga estos pasos: para empezar, peine y desenrede el pelo del animal, ya que así se elimina el exceso de pelos y es más fácil la limpieza, se sugiere realizar esto al menos dos veces por semana. Como una opción, se puede humedecer un poco un paño de algodón con agua tibia, esto hará que el perro o el gato se sientan más cómodos. Aplicar el producto empezando por el lomo, luego las patas y terminando con la cabeza, este paso se puede repetir las veces que sean necesarias. Para finalizar, peine de nuevo a la mascota, dejándola libre de nudos.



Si no se quiere comprar ninguno de estos productos, en casa seguro encontrará dos ingredientes que limpiarán y dejarán sin olor al animal. Estos son, el bicarbonato de sodio y la maicena, logrando una mezcla uniforme, se realizan los mismos pasos mencionados anteriormente y se remplaza el champú por este polvo. Se sugiere dejar a la mascota con el pelo un poco blancuzco ya que así, poco a poco, la mezcla hará dejando un mejor efecto.



