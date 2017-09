Todo lo que necesita saber sobre la ropa para mascotas

(Tomada de la Red)

Las s mascotas, históricamente, se han ganado un espacio especial en el hogar y los corazones de sus dueños. Al generarse ese vinculo tan cercano, se quiere darles todo para que estén contentos y cómodos. Comida de la mejor, una cama en la que puedan descansar bien, juguetes dinámicos, etc. Y a partir de esto, puede surgir una pregunta curiosa ¿comprarles ropa o no? Sea por necesidad o por moda, vestir a perros y gatos, con una opción amplia en el mercado, puede ser considerado entre los amantes de los animales. Aquí, lo que se debe tener en consideración y sugerencias para escoger.Gracias a la gran variedad que existe el comprar ropa para las mascotas, es fácil escoger lo más adecuado, sin embargo, esto es lo necesario para tener en cuenta. Lo primero a pensar, la actitud o personalidad del animal, si es ansioso o rebelde, el ponerle una prenda de vestir podría complicar la situación, en el caso de los gatos, por ejemplo, al desesperarse podrían aruñarse, haciéndose daño a sí mismos. Luego, si el perro o el gato es dócil y tranquilo, averiguar la talla del perro, lo mejor es medirlo, cuando esté parado y recto, ni sentado o encorvado, el largo del lomo, el contorno del cuello y del tórax.WikimediaSe recomienda ponerle estas prendas a la mascota solo cuando sea necesario, por ejemplo, cuando hace frío. Los perros que son de razas pequeñas, llamadas toy, como el yorkshire o chihuahua, sobre todo cuando tienen patas cortas y su cuerpo está tan cercano al suelo, es bueno abrigarlos, las demás razas solo lo necesitan cuando su pelaje es corto, de resto, la función del pelo largo es proteger de la temperatura. Cuando las mascotas están en una edad avanzada, también se sugiere usar ropa, ya que ellos van perdiendo masa muscular y necesitan calidez extra.FlickrDesde que el perro esté cómodo, todo lo demás estará bien. Tratar de que las prendas no tengan botones o flecos que ellos puedan morder o hacerles daño. Que tenga una abertura en la espalda para que la correa pase. Que el gato o el perro se muevan como lo hacen de costumbre. Que les permita hacer sus necesidades normalmente. Por otro lado, ha salido al mercado la camiseta anti estrés, perfecta para las mascotas ansiosas e hiperactivas, al ser ajustadas, generan presión en el lomo, logrando que ellos se calmen.Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/ropa-mascotas