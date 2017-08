Demuéstrele amor a su gato

(Tomada de la Red)

Los gatos son animales mucho más independientes que los perros y, en ocasiones, puede incluso parecer que no necesitan ninguna ayuda humana. Si bien no precisan tantas atenciones ni sociabilidad como los perros, lo cierto es que los felinos también requieren de atenciones, mimos y cuidados especiales que harán que entiendan que su dueño los quiere y que son parte de la familia. Recuerde que no es un perro y, por tanto, deberá respetar su espacio, sus momentos de soledad y su descanso, esta es la mejor manera de poder respetarlo tal y como es y, así, mejorar la relación.



INVÍTELE A JUGAR



Aunque no sean tan juguetones como los perros, los gatos igualmente necesitan unas dosis de juegos y diversión al día sobre todo cuando son cachorros. Verá que en algunos momentos puede empezar a correr de punta a punta de la casa o puede maullar pidiendo cuidado y será ahí cuando tendrá que prestarle atención y disponerse a jugar con él.



Aunque sean muy independientes necesitan igualmente pasarlo bien con su amo así que no deje que siempre juegue solo con sus juguetes o el rascador y dedique un momento del día a prestarle la atención que le está demandando. Necesitan interacción con humanos así que no se la niegue.



DEJA QUE SE RELAJE



Pero que les guste jugar un rato no significa que quieran estar todo el día jugando. Recuerde que son animales muy tranquilos a los que les encanta tumbarse al sol, acicalarse, dormir y estar acostados sin hacer nada más que relajarse. Así que no lo agobie con juegos ni con demasiados movimientos durante todo el día, además, si quiere incitarle a que juegue nunca lo haga con gritos o golpes bruscos como lo haría con un perro. En su defecto, opte por ponerle la mano delante del hocico y observe su reacción: si empieza a jugar es porque tiene ganas de un rato de diversión pero si no le hace ni caso es porque quiere descansar.



VIGILE SU ALIMENTACIÓN



Los gatos no comen dos o tres veces al día, como los perros, sino que lo normal es que vayan tomando entre 10 a 12 raciones a lo largo de la jornada; comen pequeñas cantidades para saciar su apetito pero nunca llegan a llenarse por completo. Así que es imprescindible que si quiere demostrarle que lo quiere tenga en cuenta que necesitan tener siempre agua y comida a su disposición. Si va a salir de casa, antes, compruebe que tenga su plato con algo de comer y de beber para que pueda satisfacer sus necesidades. También es recomendable que se fije en esos alimentos que más le gustan o si hay alguna golosina para gatos que sea su devoción; si es así, le recomendamos que de vez en cuando lo premie con estos sabores deliciosos.



DALE UN ENTORNO SEGURO



Seguro ya se ha dado cuenta que los gatos están muy alerta a cualquier ruido o movimiento que se realice a su alrededor. Son animales muy ágiles pero, también, muy nerviosos así que si quiere que viva en un entorno tranquilo y esté a gusto debe procurar darle un sitio seguro donde vivir. Por ello, tiene que colocarle su cama en un sitio tranquilo en el que se sienta protegido; también tiene que colocarle su arenero en una zona apartada del paso donde pueda estar relajado para hacer sus necesidades.



Otro truco que hará que su gato se sienta cómodo es que cada vez que quiera cogerlo, se agaches a su altura y, desde allí, lo agarre.



VIGILE LA LIMPIEZA



Otra forma de demostrarle a un gato que lo quiere es manteniendo el entorno limpio. Piense que son animales muy higiénicos y que se pasan la mayor parte del día limpiándose y acicalándose así que procure respetar este instinto natural y mantenga en perfectas condiciones espacios como su arenero o su rascador. No hace falta que cambie la tierra de su caja cada día sino que con una vez a la semana habrá suficiente pero sí será necesario que diariamente limpie las heces que el animal haya depositado. Su gato se lo agradecerá.



MÍMELO



Los gatos también necesitan muchos mimos y caricias pero no siempre. Sentirá cuándo tiene ganas de que le preste atención porque vendrá a buscarlo, se tumbará delante de usted con la barriga y se restregará contra su cuerpo. Es importante que cuando vea estas actitudes en el felino comience a acariciarlo y a darle cariño, ya que se lo está pidiendo a gritos.



Fuente:http://www.lanacion.com.co/2017/08/12/demuestrele-amor-gato/