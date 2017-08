Así es la lectura de auras

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hay todo tipo de personas en el mundo con sus estilos, sentimientos y creencia, las auras son campos energéticos que rodean tan cosas como seres; algunas personas dicen tener el don de leer auras y sentir ciertas vibraciones, hoy te contaremos algunos aspectos que si bien no te harán descifrarlas del todo pueden ayudarte a interpretar ciertas señales o ver un poco más sobre las energías de una persona u objeto, pues esto también puede ser aprendidoHay dos formas en las que este tipo de visualización suele darse, a través de una visión clarividente. Es decir, por pensamientos o la comprensión de cosas que no tiene una explicación científica sino mas bien es por interpretación mágica o intuitiva.De este modo la persona ve el campo energético de otro ser y puede llegar a observar incluso colores, texturas, formas, tamaños y símbolos.Por otra parte, las auras pueden detectarse psíquicamente.Es importante entender que el aura de alguien o algo no solo estará representada por el color, ademas estas dan una sutil información sobre su animo y bienestar, si hablamos de una persona se puede percibir sus pensamientos, intenciones, emociones e incluso creencias…Como casi todo en la vida se requiere de practicar. Hay quienes aseguras que esta habilidad la tenemos de forma natural desde pequeños peor al crecer por no practicarla la perdemos.1. OJO MÁGICOLas personas en Asia suelen estar muy familiarizados con las energías y chacras. Ellos aseguran que este tipo de imágenes son de ayuda para visualizar auras, puesto que entrenan el cerebro, y este comienza a buscar algo.Al principio no notaras nada, pero como señalamos antes se necesita practica. Cuando seas capaz de ver lo que este escondido en la imagen tu cerebro comenzara a buscarlo también cuando te encuentres con otras cosas. Debes intentar ver algo, relaja tu mente enfoca y desenfoca tu vista, mira alrededor de la imagen sin dejar de verla o intenta ver un poco mas allá de ella.2. VER LA ENERGÍA FLUIR ALREDEDOR DE LAS MANOSAhora usa lo aprendido con las imágenes del ojo mágico y comienza a enfocarlo en ti. En la energía que te rodea.Sostén tus manos frente a ti y junta las yemas de tus dedos casi como si fueras a juntar las palmas pero sin presionar, colócate preferiblemente frente a un fondo blanco o claro.Mira tus manos como si pudieras ver a través de ellas, y comienza a moverlas lentamente. En algún punto comenzaras a ver entre tus dedos que donde estaban tocándose anteriormente, hay una luz, o un color en el medio. Debes buscar al igual que lo hacías con la imágenes de ojo mágico.3. PRACTICA FRENTE AL ESPEJODebes ser un espejo bien iluminado, con una pared clara y firme frente a él. Mírate fijamente y luego enfoca tu vista mas allá, en un punto sobre tu hombro derecho. Relájate y respira, al principio veras solo un contorno blanco y poco apoco se ira expandiendo llenando de color con la practica.4. PLANTAS Y CRISTALESSi te cuesta ver tu aura o quieres intentar con otra cosa intenta con un planta o cristal, colócate frente a el o ella y mira el borde de la planta y a través de ella como lo hacías con la imagen. Si estás relajada y has practicado comenzaras a ver la energía, piensa qué ves, qué te dice lo que ves. Busca cualidades pronto verás que puedes leer auras.5. FOTOS DE AURASGracias a la tecnología y los amantes de lo espiritual y la metafísica en internet puedes hallar imágenes de auras. Al ver el aura de alguien o algo puedes saber como está su energía en ese preciso momento, estas cambian con el tiempo, las experiencias y sentimientos.6. AUMENTA LA VIBRACIÓN Y ABRE TU MENTECuando quieres desarrollar este tipo de cosas es necesario tener una alta vibración. Deja la duda y el miedo de lado pues solo bloquearán tu capacidad de ver las auras, también debes dejar de lado las ideas preconcebidas y tabúes. Eso alejara la negatividad y te permitirá apreciar y leer auras.Por ultimo, silencia tu mete, conecta con tu espiritualidad, medita, relájate, respira y disfruta el proceso.Por: Yesibel AladejoFUENTE: http://mx.emedemujer.com/actualidad/lectura-auras-lo-debes-saber/