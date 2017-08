Baja la presión con estos trucos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Aunque no causa síntomas, incrementa el riesgo de infartos, aneurismas, declives cognitivos y fallas renales. Lo peor del caso es que muchos guatemaltecos sufrimos de presión alta… ¡y no lo sabemos!MuéveteAl menos 30 minutos de actividad aeróbica diaria (como andar en bici, caminar o usar la caminadora) ayuda a fortalecer tu corazón, haciéndolo más eficiente y poniendo menos presión en las arterias. Por si fuera poco, el ejercicio es crucial para algo más: tu peso. Entre mayor sea tu indice de masa corporal, mayor es tu riesgo.Un buen inicioMuchos cambios dietéticos y de estilo de vida pueden mejorar tu presión sanguínea. Algunos se han intentado y son reales… y otros son nuevos y deliciosos. Para empezar tienes que cuidarte, tomar agua y comer bien. Si no empiezas con eso, tu salud siempre se verá afectada.Come tus mineralesProbablemente sabes que la sal es mala, pero no pienses lo mismo del potasio y magnesio. Una investigación americana reciente descubrió que el consumo de potasio y magnesio (de frutas y verduras) puede ayudar a bajar la presión, especialmente si se disminuye el consumo de sodio. El plátano y dátiles son ricos en potasio, mientras que la espinaca es una fuente increíble de magnesio.El chocolate es buenoUna barra te tamaño mediano de chocolate oscuro (con cacao natural) o una taza de chocolate caliente al día puede disminuir la presión sanguínea. ¿Por qué? Resulta que los antioxidantes del chocolate son la clave para esto… aunque todavía no se entiende bien la relacion.Escucha y déjate llevarTan sólo 30 minutos de música clásica, combinada con una respiración lenta, puede disminuir la presión por 4 puntos. Por si fuera poco, la meditación trascendental se ha comprobado como una técnica de alto impacto en personas con hipertensión.Una copita de vinoSegún un nuevo estudio hecho en Harvard, un poco de alcohol puede disminuir el riesgo femenino de tener presión alta. ¡Pero ojo! Tomar más de un trago incrementa tu riesgo de diferentes problemas de salud, incluyendo cáncer de mama.FUENTE: http://mx.emedemujer.com/salud-belleza/6-trucos-bajar-la-presion/