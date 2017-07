La tercera edad en los gatos

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

En nuestros hogares los gatos alcanzan a menudo altas edades, por encima de los quince años pudiendo aventurarse hasta los veinte o incluso más. Favorecen los cuidados hogareños la máxima expresión genómica de longevidad. Esto no sucede con sus primos, a ejemplo los grandes felinos: leones, tigres, leopardos y jaguares que serán eliminados por las durísimas condiciones naturales. Así, un león macho, con ocho años de edad tendrá que enfrentarse en pelea a «muerte» por su reino con rivales más jóvenes de soberbias potencias o abandonar su familia donde reinó.Resulta un hecho tan inmisericorde que estos viejos monarcas destronados. En las colonias de gatos callejeros, la supervivencia se rifará muy cara. A partir de los ocho, diez años de edad el gato podrá sucumbir de hambre o tal vez en una pelea entre machos, o atropellado, o víctima de un sinnúmero de enfermedades víricas, bacterianas o parasitarias. En los hogares, nuestros amados gatos se integran como uno más en el grupo familiar humano. Gozarán de cuidados, de alimento gratuito, de descanso, de cariño y de los necesarios cuidados veterinarios. Podrán así vivir muchos años pero por supuesto no eternamente y no con «siete vidas». Veremos a continuación como los gatos se accidentan y enferman con frecuencia amenazando así su esperanza de vida.Podremos comenzar con la Disfunción renal, «el riñón fallará de manera más habitual en animales geriátricos», comenta nuestro veterinario de cabecera Javier Álvarez de la Villa. El paciente, enfermo, pudo haber comenzado a beber más. Su propietario no se suele alarmar ante este hecho. Verá ,como con frecuencia, su minino se acerca a cualquier grifo o agua en curso y bebe afanosamente o vacía una y otra vez su bebedero repleto. Suele suceder que el problema florece al aparecer la anorexia más o menos profunda y ,como no podría ser de otra manera, el adelgazamiento desde leve a pronunciada caquexia. En los Centros Veterinarios un análisis podrá ofrecer resultados alarmantes, los tóxicos renales (urea, creatinina, fósforo) podrán hasta dispararse. Los riñones no conseguirán depurar y la sangre se convertirá así en un tóxico fluido interno.¿Qué hacer?, tratar expeditivamente. Intentar limpiar la sangre ayudando mediante intensivas medidas médicas a los comprometidos riñones. A este fin, se ofrecerán dietas específicas. Dietas especialmente formuladas que se absorben e integran en el organismo del gato enfermo,produciendo una menor cantidad de tóxicos urémicos. Pero ,además, e emplearán estrategias para aumentar el apetito y también para anular los vómitos. Finalmente, se podrá hasta depurar su sangre con diferentes técnicas dialíticas. Pero, no les quepa duda, será siempre mejor prevenir. A partir de los ocho años de vida un rutinario control veterinario podrá descubrir problemas incipientes cuyo control será sin duda mucho más sencillo y gratificante.Otro hecho común, la Perdida de movilidad. Son tan elásticos que parecen de goma, equilibristas, saltarines y de una agilidad que parece hasta sobrenatural, pero además son gráciles y elegantes proporcionando jugosa experiencia a nuestros sentidos deleitados. «Con la edad, pueden aparecer dificultades locomotoras de diferente identidad, desde una leve cojera a una apreciable incapacidad. Nuestro gato puede estar sufriendo en silencio», comenta el veterinario del Centro Veterinario Víctor de la Serna de Madrid . Son los felinos bastante estoicos, parecen aceptar en silencio su inevitable decadencia que en el medio natural podría implicar su final. Apreciados estos síntomas una exploración veterinaria detenida y en ocasiones, una imagen radiográfica,pueden ofrecer diferentes diagnósticos. Muchas veces, artropatías de considerable relevancia. El tratamiento restaurará otra vez parte del vigor, agilidad y movilidad perdidos. Nuestro minino nuevamente se encontrará en forma.Deterioro cognitivoGatos geriátricos, lo pueden desarrollar. Veamos como por ejemplo,el gato no quiere dormir al llegar la noche, maullando sin tregua y sometiendo a su propietario a insomnio forzado. Situación desesperante y cuando al fin amanece nuestro minino duerme entonces. «Se denomina alteración del ritmo circadiano y puede ir unido a otros síntomas del florido síndrome de disfunción cognitiva, parecido al alzhéimer humano», comenta Álvarez de la Villa.Estos animales muestran similares alteraciones funcionales y anatomopatológicas del cerebro,acumulación de pigmentos de desgaste y degeneración de la sustancia gris. El panorama es descorazonador, el gato puede llegar a no conocernos, se alteran sus hábitos higiénicos de micción y defecación, vagan perdidos en el hogar antaño conocido, se quejan sin parar. Sus sentidos visual y auditivo pueden fracasar también ahondando en el problema. Es necesario, estar atentos. Una detallada anamnesis en la cual el propietario informa de estos avatares, además de una pertinente exploración clínica,ayudará al diagnóstico y al pertinente tratamiento que puede aliviar y restaurar enormemente la dignidad vital de nuestro felino.FUENTE: http://www.abc.es/sociedad/abci-serie-mascotas-tercera-edad-gatos-201707122116_noticia.html