Protege a tu perro del sol

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El sol puede resultar muy beneficioso para los perros, ya que les aporta vitamina D y favorece el buen funcionamiento de su sistema inmunológico. Sin embargo, es importante que tengas en cuenta que, como en los humanos, también puede resultar peligroso si no se toman las medidas adecuadas. De hecho, los rayos solares pueden provocan quemaduras y cánceres de piel en los canes.No afeites a tu perroSi quieres que la piel de tu perro esté protegida de los rayos solares durante el verano, es esencial que no le afeites durante esta época del año, ya que la capa de pelo hace de barrera protectora contra los rayos ultravioletas.Evitar salir durante las horas de máxima radiación solarPor otra parte, es esencial evitar las horas de máxima radiación solar, es decir, entre la 10:00 y las 17:00 horas. Por supuesto, si el animal se encuentra en el jardín o la terraza, deberás proporcionarle zonas de sombra.Crema solarPor otro lado, debes saber que en el mercado pueden encontrarse cremas solares pensadas para perros. Aunque no son utilizadas por muchos dueños, lo cierto es que su uso es muy recomendable para proteger el hocico, las puntas de las orejas, la zona de alrededor de la boca, las ingles, el abdomen y la zona interior de las patas.Según los expertos, sobre todo deben usar cremas solares para perros los ejemplares con la piel clara y el pelo claro, corto y suave. Por otro lado, debes saber que aunque algunos fotoprotectores para humanos pueden ser adecuados para perros (como los que están pensados para bebés), lo más recomendable es decantarse por un producto específico para canes.FUENTE: https://animalmascota.com/como-proteger-la-piel-del-perro-del-sol/