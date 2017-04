Diez tips para comer sano fuera de casa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Cuando estamos fuera de casa a la hora de la comida, normalmente recurrimos a restaurantes, tiendas de conveniencia o lugares de comida rápida, los cuales son una gran opción.



No todo lo que comas fuera es malo, siempre y cuando sepas qué comer. Te decimos 10 tips para comer afuera de forma saludable.



1. A la hora de ordenar tu bebida evita los refrescos, jugos y aguas azucaradas; mejor pide agua simple o algún té sin azúcar.



2. Ordena ensaladas o platillos en donde aunque la proteína sea lo principal, la guarnición contenga vegetales y hojas verdes



3. Si ordenaste una ensalada, no la eches a perder llenándola de aderezos o vinagretas.



4. Evita los buffets, de esa manera no sentirás la tentación de comer de más y pasarte de porciones, mejor ordena a la carta.



5. Puedes cambiar como están hechos los alimentos. A menudo la proteína que elijamos cambia totalmente por el modo en que esté cocinada. Evita platillos fritos, decántate por tu carne asada, a la parrilla, a la plancha o al vapor, pues estas técnicas de cocina usan menos grasa.



6. Otra buena opción es procurar siempre llevar contigo una botella de agua para mantenerte siempre hidratado, además que eso evita que te da más hambre teniendo el estómago vacío.



7. También, incluye snacks saludables como fruta o galletas integrales; así cuando comas no será en exceso por el hambre.



8. Revisa las calorías. Hoy en día la mayoría de menús se acompañan de su información nutrimental.



9. No ordenar cosa extra. Queso, tocino o mayonesa suenan como aditivos que son necesarios para que nos sepa todo más rico, pero añadidos a nuestra porción pueden convertir un snack saludable en uno con exceso calorías y grasas que no necesitamos.



10. Evita los postres o sustitúyelos por fruta fresca. Nuestro esfuerzo se puede ver arruinado por ese banana split, brownie o pastelito al final.