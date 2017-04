Socorro y Fernando Del Paso comparten recetas familiares

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

Las ganas de compartir recetas mexicanas con una amiga británica llevaron al escritor Fernando del Paso y a su esposa Socorro Gordillo a crear un libro de cocina que ha ido mejorando a lo largo de más de 25 años.



"A los que nos gusta la comida siempre estaremos probando y haciendo cosas así", dijo Gordillo en una entrevista con The Associated Press a propósito de la edición conmemorativa de "La cocina mexicana de Socorro y Fernando del Paso".



El libro es un recorrido por los ingredientes básicos de la cocina mexicana como el aguacate, el cacao y el chile. Incluye todo tipo de platillos, desde entradas hasta postres, pero lo más interesante es que todas las recetas las cocinó Gordillo.



El autor mexicano, galardonado con el Premio Cervantes de Literatura en 2016, la ayudó a medir los tiempos y calcular las cantidades para que las recetas pudieran ser preparadas por otros, pues a su esposa le bastaba con su memoria para su elaboración.



"Lo que pasa es que yo no hago las recetas siempre igual, ni peso", dijo Gordillo. "Yo huelo y me queda", añadió.



La edición conmemorativa tiene textos y dibujos de Del Paso publicados en 1991 pero con un diseño de Alejandro Magallanes con un aspecto más íntimo.



En cuanto a los gustos culinarios del autor de "Noticias del imperio", su esposa señaló que le encanta el sencillo guiso mexicano conocido como pancita, elaborado con estómago de la vaca y que le gusta desayunarlo el 1 de enero después de las suculentas comidas de diciembre. Otros de sus favoritos son los bistecs (bifes) rellenos de plátano y tocino con salsa de jitomate y las lentejas con plátano, piña, manzana y tocino. Todas estas recetas están incluidas en el libro.



La idea del recetario nació estando fuera de México cuando querían presentar opciones mexicanas a una amiga vegetariana en Gran Bretaña.



"Tú tienes en México para comer comida vegetariana, te aseguro que más de un año y todos los días distinto", dijo Gordillo, quien incluyó un apartado de recetas vegetarianas en el libro.



Su propia madre fue quien le heredó el gusto por la cocina al igual que una tía. Y cuando sus cuatro hijos vivían con ella y su esposo les cocinaba todos los días.



"Lo que sí me ha costado más son los postres, porque no me gustaban ni muy dulces ni desabridos", dijo Gordillo.



Para la autora uno de los aspectos más importantes de su libro es que destaca todo lo que México le ha regalado al mundo culinario.



"La cantidad de platillos que se hacen ahora por el jitomate... ¿qué tienen las pizzas, las pastas, los espaguetis?", apuntó.