Recetas antiestrés

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Preocuparse cada día por lo que pasará mañana, no saber qué hacer ante un problema y tener poco tiempo de descanso provoca que vivamos estresados y angustiados, plantean expertos en meditación.



No obstante, aseguran, aplicar estrategias de relajación mientras hacemos actividades cotidianas ayuda a disminuir el estrés. Rossana Carrasco, instructora de yoga, y Maru Uhthoff, instructora de taichí, recomiendan estas técnicas.



Respira



Si estás estresado o angustiado, tu respiración será más agitada porque el estado de ánimo influye en ella y viceversa, señala Rossana Carrasco.



Cuando te sientas así, haz una pausa y respira tres veces de manera larga y profunda.



“Calmamos nuestro sistema nervioso. Si lo respiramos agitado, es lo contrario, lo estamos acelerando”, sostiene.



Al inhalar el aire, aconseja, infla poco a poco el estómago y al exhalarlo se vacía, describe.



Ríe



Incluso cuando la risa es fingida, el cerebro recibe señales de bienestar y libera endorfinas, oxitocina y otras sustancias asociadas a la sensación de placer, afirma la instructora de yoga.



El gesto que se hace al sonreír, explica, destensa el entrecejo y los músculos de la cara.



“Tu cerebro no sabe la diferencia entre una risa fingida o una espontánea. Si decides sonreír intencionadamente, soltará las sustancias que nos hacen sentir bien al reír”.



Para que las carcajadas tengan efecto en el estado de ánimo deben durar mínimo un minuto.



Recomienda soltar carcajadas más de tres veces al día.



En el tráfico. “En lugar de pensar cosas horribles de todos, ríe. No vas a avanzar ni más ni menos, pero vas a llegar en otro estado de ánimo”.



En la oficina. Si no puedes reír a todo volumen basta con sonreír varias veces, incluso, sin motivo. Ahora, mientras lees esta nota, puedes probar sonreír para ti.



Canta



Entonar tu canción preferida produce alegría.



Pensar en la letra de la canción desvía tu atención de los problemas y podrás regresar a ellos para buscar una solución más tranquilo.



Agradece



Recordar qué cosas sí tienes, agradecer por lo que has logrado y no centrarse en lo que te hace falta fomentará una actitud positiva.



Recuerda



En lo momentos más difíciles, dedica tres minutos para cerrar los ojos y pensar en las cosas y en las personas que te hacen feliz.



Muévete



Las manos y los pies, explica Maru Uhthoff, instructora de taichí, son partes del cuerpo donde recae la tensión.



Para relajar las muñecas de las manos y después los tobillos haz tres círculos de derecha a izquierda, primero, y posteriormente de izquierda a derecha.



Puedes hacerlo sentado en la oficina, mover las articulaciones así no implica alteraciones, afirma.



Relaja



Inclina tu cabeza hacia el pecho lentamente, después regrésala a su posición original, sube poco a poco, y llévala hacia atrás. Hazlo tres veces.



Aporta



Cada día aprovecha la oportunidad de ayudar a alguien en la calle y en tu trabajo o de aportar algo para el beneficio de otros. Al sentirse bien con uno mismo, se da el primer paso para aprender a conocerte y a identificar qué deseas, pero no en el plano material.