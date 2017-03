Esto es lo que hace Japón con las hojas secas

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Claro que no para todos resulta una imagen poética, para mi vecino significa la época de basura acumulada. Un montón de hojas en la vereda que no le permiten pasar adecuadamente, las quita, pero su trabajo es en vano porque al poco rato se encuentra con la misma cantidad.En fin… como muchas cosas en la vida no todos vemos lo mismo de la misma forma. Por ejemplo, para estos japoneses las hojas secas que caen de los árboles se convierten en el material para crear arte. No te pierdas sus creaciones, te sacarán más de una sonrisa.