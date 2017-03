Cosas de Disney que nadie te había contado

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La palabra Disney es sinónimo de alegría, inocencia y diversión, pero este gigante que engloba no solo estudios cinematográficos, sino que también parques de diversiones y otras industrias, no es tan santo como se cree.



7. Walt Disney... ¿informante del FBI?



Walt Disney no era precisamente leal con sus colegas del mundo del entretenimiento y estuvo entre los informantes que utilizó el FBI a la hora de entregar nombres de supuestas personas de ideología comunista, las cuales pasaron a una lista negra y por años no lograron conseguir trabajo.



Se cree que Walt Disney fue uno de los soplones más importantes para J. Edgar Hoover (el entonces director del FBI) y sus acusaciones dañaron fuertemente a inocentes.



6. ¿Pato Donald Nazi?



En 1943, Disney produjo un corto animado bajo el nombre «Der Fuehrer's Face», el cual estaba destinado a utilizarse como propaganda pro norteamericana en medio de la Segunda Guerra Mundial.



En el corto podemos ver al Pato Donald en uniforme Nazi incluyendo las swásticas y en medio de la Alemania Nazi, donde es explotado a la vez que se lava su cerebro. Bastante controvertido, ganó el premio Oscar a mejor corto animado.



5. Parásitos asesinos en el agua



Los parques acuáticos son muy populares en Disney, pero el primero de ellos provocó una catástrofe. Disney’s River Country utilizaba agua sacada de una laguna cercana, por lo se coló un parásito peligroso el cual entró al cuerpo de un niño de 11 años.



El pequeño falleció por los graves efectos que este parásito que contrajo en Disney’s River Country provocó en su cerebro, pese a eso el centro de entretenimiento acuático se mantuvo abierto por varias décadas.



4. Desnudo en película familiar



«¿Quién engañó a Robert Rabbit?», una cinta de Disney que mezcla animación con personajes de carne y hueso estrenada en 1988, incluye un huevo de pascua que probablemente no debería estar en una película para todo espectador.



La voluptuosa Jessica Rabbit usa ropa bastante pequeña y ajustada y en uno de los cuadros, los animadores escondieron un detalle que no debería estar allí, ya que al moverse el vestido del personaje se corre dejando a la vista su zona genital, aunque es necesario revisar los cuadros a menor velocidad para notarlo.



3. Películas racistas



Las películas de Disney parecen inocentes, pero varias de ellas poseen contenido considerado altamente racista, siendo «Canción del Sur» (1946) la más conocida y repleta de estereotipos sobre la etnia afrodescendiente e incluso menciones de esclavitud, desde Disney prefieren tratar de olvidar que la cinta existe.



La cinta «Fantasía» (1940) no se salva del racismo, ya que se muestra a animales de color negro sirviendo de rodillas a otros de color blanco y glamorosos.



2. Huesos y calavera real en atracción Piratas del Caribe



«Piratas del Caribe» es una de las atracciones más populares en los parques de Disney y quienes suben a ella ven todo tipo de objetos alusivos a los piratas, incluyendo réplicas de ropa, barcos y armas, pero hay una que no es artificial.



El esqueleto que está sobre una cama y que lleva encima un poco de ropa no está hecho de plástico, sino que los huesos y calavera son restos humanos reales y nadie sabe a quién pertenecieron.



1. Engañan tu percepción del tiempo



Los parques de Disney son lugares felices, pero si fuiste a uno de ellos sabes que las esperas para las atracciones más populares pueden ser de horas, para que no sientas que pasaste tanto tiempo en la fila los relojes están intervenidos para moverse de forma más lenta.



Asimismo, en los parques se suelen exagerar los tiempos de espera como forma de que las personas crean una atracción es mucho más popular e interesante por lo que hacer la fila vale la pena.



La compañía del Ratón Mickey y todo lo que la rodea esconde más secretos de los que podrías creer, algunos raros, otros de terror o simplemente mortales aunque la imagen de Disney sigue siendo positiva para su público.



FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/177653/7-extranas-y-oscuras-cosas-sobre-disney-que-nadie-te-habia-contado