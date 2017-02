Las siete enfermedades más comunes de los gatos

(Tomada de la Red)

Los gatos son de las mascotas preferidas por muchos, por lo que cada vez es más común encontrarlos en los hogares.



Sin embargo, decidir adoptar un gato o cualquier tipo de mascota no debe tomarse a la aligera, pues hay que estar conscientes del compromiso que implica ya que requieren de muchos cuidados.



Algo primordial que hay que tener presente es que los animales al igual que los humanos, pueden enfermar en cualquier momento.



Por ello, si estás pensando en tener un nuevo amigo felino es importante que conozcas cuáles son las enfermedades que más puede padecer para que así sepas cómo actuar oportunamente y evitar complicaciones mayores.



Enfermedad del tracto urinario inferior

Los problemas urinarios son los más comunes en los gatos, que si no se llegan a atender, pueden provocar obstrucciones e incluso la muerte en menos de 72 horas.



Los síntomas de esta enfermedad son:



Sangre en la orina

Dolor cuando hace del baño

Incapacidad para orinar

Falta de apetito y sed

Cambios en su comportamiento como agresividad

Orinar fuera de la caja

Gastritis

La comida en mal estado, alergias o ciertas infecciones, son los principales causantes de la gastritis en gatos.



Sus principales síntomas son vómito, diarrea o sangre en las heces.



Fallo renal

Ocurre con mayor frecuencia en gatos de mayor edad y suele presentarse por mala calidad de la dieta.



Cuando un gato padece la enfermedad, suele orinar y beber agua en exceso, así como babear mucho o tener mal aliento.



Cuando el problema no es grave, se puede solucionar con una dieta especial y tratamiento.



Diarrea

Puede ser causada por alimentos inadecuados, alergias, bacterias o parásitos. En algunos casos, se puede acompañar de vómito o falta de apetito.



Aunque parezca no ser tan grave, lo mejor es acudir inmediatamente con el médico para evitar deshidratación y otros problemas.



Dermatitis alérgica

Se suele presentar por la alimentación, el polvo o las pulgas.



Las señales que anuncian la enfermedad son:



Rascarse en exceso

Pierde perlo

Heridas en la piel

Diabetes

Afecta más a los gatos de edad avanzada y a los que tienen sobrepeso.



Orinar en exceso, beber mucha agua y estar aletargado, son los principales síntomas de la enfermedad.



Infección de los oídos

Algunas razas de gatos son más propensas a padecerlo y los principales causantes son los hongos, ácaros, alergias o algunos medicamentos.



Cuando tu gato tenga secreciones en el odio, agita constantemente la cabeza, tenga inflamación o parezca que tiene dolor cuando lo tocas, acude con el veterinario lo antes posible.



(Con información de Barkibu)



Fuente:http://sumedico.com/las-siete-enfermedades-mas-comunes-los-gatos/