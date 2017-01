Húmedo o seco: ¿Cuál es el mejor alimento para mi mascota?

(Tomada de la Red)

Los animales también tienen sus preferencias a la hora de comer. Especialista indica las diferencias entre estos alimentos.El mercado de alimentos para las mascotas es cada vez más variado; distintos sabores, texturas y hasta productos gourmet se ofrecen para los animales. Esta oferta suele confundir a sus propietarios, al pensar cuál será el más indicado. Especialista entrega algunas recomendaciones para orientar a los amantes de los animales.Tipos de alimentos“La comida seca abarca el mayor porcentaje de preferencias de los dueños, no sólo por ser más económica, sino que también es fácil de almacenar y dosificar. En cuanto a la salud, es muy buena para los dientes y encías de gatos y perros, ya que ayudan a disminuir el sarro y a ejercitar su mandíbula”, indica Astrid Standen, Médico Veterinario de Royal Canin.Por su parte, los alimentos húmedos hidratan y son beneficiosos para la salud del tracto urinario.Hay muchos perros y gatos que los prefieren por su textura suave, lo que es muy favorable para cachorros y gatitos recién saliendo del destete y para mascotas de edad avanzada, que ya no tienen la fuerza para masticar constantemente.Un punto importante a la hora de elegir la alimentación adecuada para nuestra mascota es seguir las recomendaciones de un especialista y no dejarse llevar por el gusto del dueño.“Muchas veces nos dejamos llevar a la hora de la compra por snacks o latas que prometen el sabor de nuestra comida preferida, o una fotografía de un delicioso plato recién preparado, pero no podemos dejar que imágenes de “comida humana” influyan en nuestra compra”, afirma Astrid Standen.Al igual que las personas, cada mascota reacciona de distinta forma a las dietas. Ya sea si es un animal sano o sufre de alguna enfermedad, si es hiperactivo y sedentario, edad, peso y raza.Todas estas características influyen en la elección de la dieta adecuada. Se estima que para un perro que sufre de diabetes conviene entregarle una dieta con nivel energético reducido, cereales de bajo índice glicémico, baja en almidón y alta en fibra; o que si sufre de trastornos renales es mejor una dieta baja en fósforo y restricción moderada de sodio.“Cada característica particular del animal debe ser tomada en cuenta a la hora de convenir el alimento que se le proporcionará, ya que idealmente se debe mantener en el tiempo. Los perros y gatos son muy susceptibles al cambio de alimento, y lo pueden resentir en su cuerpo”, confirma la especialista.Alimento Seco-Textura, densidad, tamaño y forma de la croqueta adaptada a las particularidades de cada mandíbula, lo que contribuye a la acción mecánica o efecto “cepillado” de los dientes y con ello la disminución del sarro (Salud dental).-Favorecen la masticación y evita que “trague aire”.-Nutrientes más concentrados por lo que se entregan raciones de menor volumen.Alimento Húmedo-Dietas completas y balanceadas (Se pueden dar como dieta exclusiva o combinada con alimento seco, ajustando la ración).-Poseen Politrifosfato de sodio que cumple un rol de quelar o “atrapar” el calcio libre en la saliva que es lo que genera el sarro (Salud dental).-Contribuye al consumo de agua (Salud del tracto urinario).-Calorías más diluidas (Control de peso).-Excelente palatabilidad: Olor, sabor y textura altamente atractivos (Satisface apetitos caprichosos o exigentes).Fuente:http://www.24horas.cl/tendencias/mascotas/humedo-o-seco-cual-es-el-mejor-alimento-para-mi-mascota-2252021