Las mascotas favorecen el crecimiento emocional de los niños

(Tomada de la Red)

Ahora que las Navidades están a la vuelta de la esquina, muchos niños y niñas ya han comenzado a escribir la carta de los Reyes Magos, a veces, influidos por los anuncios de la tele, los amigos del cole o por sus padres que, a medida que van acercándose las fechas les sugieren algo como “¿…y no querrías pedirle esto a los Reyes…?”. Lo cierto es que un gran porcentaje de familias se encuentran escrito en la carta que sus hijos quieren una mascota, generalmente un perro o un gato, y a sus padres les viene la duda de si comprar un cachorro o adquirirlo por otro medio es lo más indicado o no para la edad que tienen o si lo piden sólo como un capricho.



En realidad entran en juego muchos variables. Incluir un miembro más en la familia implica organizarse . Organizarse en cuanto a las tareas y los cuidados que el nuevo integrante va a exigir, pero también organizarse en cuanto a espacio. No es lo mismo tener un perro en un piso, a tenerlo en un chalet o una casa con jardín, donde se puede jugar más en el exterior o reservar algún área específica para la mascota.



Y más. Hay que alimentarle bien, cuidar de su salud, jugar con él, estimularle, sacarle a pasear, educarle…por lo que preguntarse si se cuenta con el tiempo y la capacidad para poder hacer esto, es fundamental a la hora de tomar la decisión de tener un perro o no tenerlo cuando los niños lo han pedido a los Reyes Magos, muchas veces, año tras año.



Y como Sus Majestades son magos, muy magos, el “¿por qué no?” se vislumbra en el horizonte. Tener una mascota en casa tiene muchos beneficios para el desarrollo emocional de los niños. Y no sólo el desarrollo emocional, también plantea grandes aprendizajes, fomenta el sentido de la responsabilidad, el compañerismo, la generosidad...



En definitiva, los beneficios de tener una mascota son infinitos, es más lo que aporta que lo que no. De hecho, hay estudios que se han elaborado sobre la influencia de las mascotas en el bienestar de las personas donde se ha revelado que, incluso, la compañía de estos animales puede funcionar como elemento protector ante enfermedades de tipo cardiovasculares así como reducir el estrés o la ansiedad.



No hay más que ver cómo, cada vez, se están poniendo en marcha más programas educativos o de inserción social que se apoyan en mascotas. Como también el cuidado de enfermos y la estimulación.



Si los niños en su deseo de querer un perro, no han especificado la raza que quieren aún, se debe investigar primero cuál perro es el más conveniente para la familia, según espacio y energía de la mascota, una de las páginas que recomendamos para ello, es El Portal del Criador ya que cuenta con una amplia variedad de razas perros, algunas más adecuadas para el trato con los niños, como labrador, cocker o Beagle (que es el perro de Charlie Brown, Snoopy, en carne y hueso). En cualquier caso, independientemente de la raza, lo que cuenta es la educación, el compañerismo y el vínculo que se va tejiendo entre los niños y su mascota, por el que no faltan a sus tareas y a sus responsabilidades.



Así que, ante esa carta a los Reyes Magos, igual se podría hacer realidad el deseo de los niños y que el día 6 tuvieran un cachorro en casa, del que también puedan disfrutar los adultos.





Fuente:https://www.diariocritico.com/mascotas-favorecen-el-crecimiento-emocional-de-los-ninos