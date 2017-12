¿Cuántas calorías tienen las garnachas?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿A qué mexicano no le gustan las garnachas?



Se le conoce “garnacha” a un platillo de tortilla, carne, queso y lechuga. Ahora en todo México le decimos garnacha a todo tipo de alimentos, sobretodo los que se venden en puestos de comida y mercados. Y aunque sean increíblemente exquisitos, la verdad es que tienen la reputación de ser poco dietéticos. Pero, ¿en verdad lo son?



Checa su contenido calórico:



Gordita de chicharrón: 500 kcal

Huaraches (300 gramos): 665

Quesadillas fritas (2): 515 kcal

Sopes con chorizo (2): 332 kcal

Tacos de canasta (2) : 332 kcal

Tacos al pastor (3): 332 kcal

Torta de milanesa: 500 kcal

Guajolota: 435 kcal

Pozole (300 ml) 240 kcal

Chilaquiles con pollo: 335 kcal

Chicharrón en salsa verde: 565 kcal



Y va la pregunta del día: ¿cuántas calorías debemos consumir al día? … Desafortunadamente NADIE podrá darte una cifra exacta. El contenido calórico depende enteramente de tu edad, altura, sexo, estilo de vida, peso y salud en general. Por ejemplo, un hombre de 25 años que mide 1.90 requiere más calorías que una mujer de 1.50m que tiene 50 años.



Pero de acuerdo al Servicio de Salud Nacional del Reino Unido, el hombre promedio necesita aproximadamente 2500 calorías al día, mientras que la mujer adulta sólo requiere de 2 mil calorías. Y, de acuerdo a la Organización de Alimentos y Agricultura de la ONU, una persona necesita mínimo mil 800 kilocalorias al día para tener una buena salud.



Y la verdad es que las calorías no son el problema. TODOS deberíamos concentrarnos en comer bien y llevar una dieta balanceada, así como hacer ejercicio y estar activos durante el día.



Pero, ¿no es bueno saber que las garnachas no tienen tantas calorías como pensabas? Con que comas bien, hagas ejercicio y no le exageres con las gorditas y los tacos, podrás seguir aprovechando estos manjares de la gastronomía mexicana.