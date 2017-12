Pamela Anderson lanza lencería de la mano de Coco de Mer

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Parece que el tiempo no pasa en la playmate y ex protagonista de la exitosa serie de televisión de los noventa Guardianes de la Bahía, quien a sus 50 años, Pamela Anderson se muestra muy sensual en las fotografías de su nueva colección de lencería titulada Pamela Loves Coco de Mer.Anderson ha dejado ver esta colección en coquetas fotografías a través de su cuenta de Instagram, quien a través de la página oficial de su marca explica:“Una colección diseñada por mujeres para mujeres, nuestra gama Pamela Loves Coco de Mer combina el glamour y la feminidad con un toque de diversión flirteada. Una versión moderna del modelo pin-up de los años 60, la colección cuidadosamente seleccionada con estilos y siluetas que halagan la forma femenina, permitiendo a las mujeres lucir y sentirse mejor”.La colección va de 34 piezas y el pasado 6 de diciembre se lanzó ya a nivel mundial. Los precios van desde los $30 libras por una tanga a los $250 libras por un corsé.Además, no sólo se trata de lencería, sino también en la marca Coco de Mer, podrás encontrar ropa de látex y regalos.Pamela Anderson tiene preparadas aún más sorpresas, pues además de su colección categorizada como: "Seductress", "Lucky", "Femme", y "Secret Weapons", está preparando dos que se llaman "Hollywood" y "Ladiesmith".