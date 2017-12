Parques de diversiones para disfrutar de las fiestas navideñas en EU

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las vacaciones están a pocos días de iniciar y aún queda poco más de medio mes de diciembre y todo enero para disfrutar de los mejores atractivos turísticos de la temporada navideña y algunos de ellos se encuentran en los parques de diversiones.



Sin duda, nadie (o al menos casi nadie) quiere perderse de una actividad navideña que le haga sentir el espíritu de la temporada y para fortuna de todos casi en todo el mundo se llevan a cabo todo tipo de actividades cargadas de entusiasmo para brindar a ciudadanos y turistas experiencias inigualables.



Los parques de diversiones no son ajenos a esto y en Estados Unidos existen una extensa gama de estos lugares con diversas temáticas, los cuales se transforman en lugares de magia y luz en esta época del año para recibir y brindar un momento cálido a sus visitantes.



Si aún no has planeado tus vacaciones, pero deseas hacer algo diferente podría ser esta la opción de viaje que estabas esperando, pues además de disfrutar de juegos mecánicos tendrás la oportunidad de ser parte de espectáculos y decoraciones que te harán alucinar.



Florida o California son dos de los estados que tienen los parques de diversiones más atractivos de los Estados Unidos, Disneyland y Universal Studios, pero no son los únicos, pues existen otros parques totalmente únicos a lo largo del territorio estadounidense, en Virgninia, Pennsylvania o Tennesee, por ejemplo.



Toma nota de los siguientes parques que te mostramos y planea ya tus vacaciones o por qué no, las del próximo año.



Universal Studios Hollywood

Uno de los parques de diversiones más visitados en Estados Unidos es éste ubicado en Universal City, California. La magia navideña se apodera de cada una de las atracciones de este lugar inspiradas en las películas favoritas de todos. Uno de los más grandes atractivos es la iluminación y actividades del “Castillo de Hogwarts” del The Wizarding World of Harry Potter.



Walt Disney World Resort

Este complejo es también de los más famosos y de los que más turismo internacional atrae. Con la oportunidad de hospedarte en este lugar, los visitantes disfrutan de día y noche todas las atracciones del lugar. En la temporada navideña el lugar se convierte en un lugar de música y mágia. En este parque podrás ser parte del Mickey’s Very Merry Christmas Party en el Parque Temático Magic Kingdom, así como del Holidays Around the World donde podrás ser parte de historias navideñas y conciertos, así como otros grandes atractivos.



Hersheypark

Qué mejor lugar para pasar esta época de frío en un parque de diversiones de “chocolate”. Este parque situado en Derry Township, Pensilvania, está inspirado en la famosa marca de chocolates Hersheys. Desde noviembre y hasta el 1 de enero, el parque ofrece un gran espectáculo navideño con luces, atracciones especiales y los renos de Santa en los establos del parque.



Kings Island

Este parque temático en Ohio desarrolla en esta época el famoso Winter Fest. Un espectáculo cargado de música, luces navideñas y nieve.



SeaWorld Parks

Los parques de esta compañía en San Antonio, Orlando y San Diego ofrecen diferentes atracciones navideñas. Desde música de mariachis hasta villas navideñas para disfrutar con la familia. Al ser un parque temático del mundo marino, las actividades con los animales de estos complejos también llevan su tinte navideño.



Legoland

Un mundo de bloques que conforman el decorativo del lugar esta vez se torna en su modo navideño con la llegada de Santa Lego, Árboles de Navidad de Lego y otros atractivos imperdibles. Los parques Legoland en Estados Unidos se ubican en Winter Haven, Florida y Carlsbad, California.



Sesame Place Park

Un parque temático ideal para los pequeños, pero también para toda la familia. Se ubica en Middletown, Pensilvania y en la temporada navideña este lugar vive la magia con la transformación de los personajes en su modo navideño. Disfruta de desfiles, shows de baile y más sorpresas.