Conoce la nueva colección de zapatos inspirada en Star Wars de Christian Louboutin

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Created for @StarWars: #TheLastJedi's leading heroines, Christian Louboutin was inspired by Rey's body harnesses and the force she embodies, creating strips of PVC to reflect her Jedi powers, while Rose Tico's strong, utilitarian sandal takes no prisoners. Una publicación compartida por Christian Louboutin (@louboutinworld) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 9:03 PST

Stars align. @starwars: #TheLastJedi heroine Rey, played by Daisy Ridley, has a moment with the shoes Christian Louboutin created to honour her character. Bid on this shoe, signed by Christian Louboutin and Daisy Ridley, via the link in bio. Una publicación compartida por Christian Louboutin (@louboutinworld) el 11 de Dic de 2017 a la(s) 8:55 PST

Si eres fanática de las películas de Star Wars y amante de los zapatos esta noticia te va a encantar.Christian Louboutin es una de las marcas de zapatos más prestigiosas del mundo y por tercera ocasión la marca se unió a Walt Disney Studios y LucasFilm para celebrar el lanzamiento de la más reciente entrega de la saga de Star Wars: The Last Jedi creando la colección de zapatos que está increíble.Son 4 diseños diferentes, cada uno representa el estilo de los personajes de cada una de los protagonistas de la cinta como Rey (Daisy Ridley), la vicealmirante Amilyn Holdo (Lauren Dern), la capitana Phasma (Gwendoline Christie) y Rose Tico (Kelly Marie Tran).Los stilettos se han convertido en el deseo de muchas mujeres, sus tacones son de 15 centímetros, además cada uno está decorado con un broche inspirado en TIE Fighter, el caza combate de las fuerzas imperiales.Aunque los diseños no estarán a la venta en las tiendas, si quieres un par podrás entrar a la subasta entre el 7 y el 20 de diciembre en la página https://www.charitybuzz.com/theme/starwars/lots, los beneficios serán para Starligth Children´s Foundation, una organización que ayuda a niños de todo el mundo que se encuentran hospitalizados.Así que si eres muy muy fan, lucha por tener estos zapatos firmados por el diseñador y cada actriz que los inspira.¡Que la fuerza te acompañe!