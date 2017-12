Chef Mario Batali se retira tras denuncias de acoso sexual

NUEVA YORK, Nueva York(AP )

El célebre chef Mario Batali dejará de supervisar las operaciones diarias de su imperio de restaurantes tras reportes de conducta sexual inapropiada a lo largo de 20 años.



El cibersitio Eater New York reportó el lunes que los incidentes involucran al menos a cuatro mujeres, tres de las cuales trabajaron para Batali. En un comunicado enviado a The Associated Press, Batali dijo que las acusaciones concuerdan con su conducta del pasado.



Un portavoz de Batali & Bastianich Hospitality Group dijo que una empleada reportó en octubre que Batali se había comportado inapropiadamente. La compañía dijo a Eater que esta fue la primera queja formal contra Batali y que el chef fue reprendido y que se le exigió ir a terapia.



La cadena ABC dijo el lunes que le pidió a Batali que se retirara del programa "The Chew" mientras se investigan las denuncias.