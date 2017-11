Las mascotas también alentaron a la selección peruana

(Tomada de la Red)

Para amantes de los animales. A través de Instagram, los engreídos de casa no fueron ajenos y sus dueños los vistieron con atuendos similares a las camisetas de la blanquirroja.



Pese al agridulce empate de Perú contra Nueva Zelanda, todos los peruanos alentaron los 90 minutos reunidos en locales, espacios públicos o en casa junto a la familia y las mascotas.



A través de las redes sociales, diferentes usuarios compartieron las fotografías de perro, gatos, aves y otros animales luciendo atuendos alusivos a esta festividad deportiva.



Y es que no solo son animalitos que hacen compañía, en algunos hogares son considerados parte de la familia. Este amor hacia estos seres, ha reducido increíblemente los últimos años la violencia contra ellos.



Desde que se promulgó la 'Ley de Protección y Bienestar Animal' las denuncias se incrementaron y es que son más personas que toman conciencia.



Sobre el próximo partido de Perú vs. Nueva Zelanda. La cita será el próximo miércoles 15 de noviembre a las 9:15 p.m. en el Estadio Nacional y podrá ser visto en señal abierta por América TV y ATV, mientras que en señal de cable será transmitido por Movistar Deportes.



